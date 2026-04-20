Tanzlokal eröffnet in ehemaliger Disco am Klopeiner See

Gute Nachrichten für Nachteulen und Tänzer: In die ehemalige Diskothek "Permuda/B82" im Bezirk Völkermarkt zieht schon bald neues Leben ein: Im Mai eröffnet dort mit "Paar 2.0" ein Tanzlokal seine Pforten.

Aus dem ehemaligen "Permuda Club" in Kühnsdorf wird schon bald das Tanzlokal "Paar 2.0".

Aus dem ehemaligen "Permuda Club" in Kühnsdorf wird schon bald das Tanzlokal "Paar 2.0".

2019 übernahm Manuel Heibl das „Alcatraz“ in Kühnsdorf (Bezirk Völkermarkt), 2023 erfolgte die Umbenennung zu „Permuda Club“, doch nur ein Jahr später schloss die Disco ihre Pforten und die Feierlustigen standen nun rund zwei Jahre lang vor verschlossener Tür. Doch nicht mehr lang: Sandra Toplitsch sperrt dort im Mai ein neues Tanzlokal auf. Dabei schwebt ihr „eine gemütliche Bar/Tanzlokal für Jung und Alt“ vor.

„Wir holen das Bestmögliche raus“

Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten für die große Eröffnung am 9. Mai auf Hochtouren. „Wir holen das Bestmögliche an Platz raus für eine größere Tanzfläche sowie gemütliche Sitzmöglichkeiten“, erklärt die neue Betreiberin in den sozialen Medien. Auch ein Dartapparat sowie Tischfußball gehören zum Angebot. Bei der Eröffnungsparty am 9. Mai wird DJ Pawalder ab 18 Uhr für Stimmung sorgen.

Hungrige Tänzer kommen auf ihre Kosten

Doch nicht nur das: Wer nach einem durchtanzten Abend Lust auf Snacks hat, kann donnerstags, freitags und samstags von 21 Uhr bis 2 Uhr früh bei der angeschlossenen Imbissstube seinen Hunger stillen. Auch abseits der Lokalabende wird der Imbiss von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage) von 7 Uhr bis 14 Uhr geöffnet sein.