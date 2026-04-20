Megaumbau startet: Alles neu am Bahnhof Rothenthurn

Wer regelmäßig in Rothenthurn mit dem Zug unterwegs ist, muss sich auf Veränderungen einstellen. Der Bahnhof wird komplett umgebaut – mit dem Ziel, eine moderne Mobilitätsdrehscheibe für die Region zu schaffen.

Am Bahnhof Rothenthurn wird im nächsten Jahr fleißig gewerkelt. Hinter dem Umbau steckt ein großes Gemeinschaftsprojekt: Land Kärnten, Stadt Spittal und die ÖBB investieren gemeinsam 7,7 Millionen Euro in die umfassende Modernisierung des Bahnhofs. „Bis Juli 2027 soll der Bahnhof vollständig modernisiert und barrierefrei gestaltet werden, die umliegende Infrastruktur wird ebenfalls ausgebaut“, so das Land Kärnten.

©ÖBB/evmedia Schon bald wird der Bahnhof Rothenthurn nicht wiederzuerkennen sein.

Alles neu in Rothenthurn

Der Bahnhof wird im Zuge des Umbaus komplett barrierefrei gestaltet, mit neuen Bahnsteigen, Aufzügen und einer Unterführung. Auch die Ausstattung wird modernisiert – mit Überdachungen, besserer Beleuchtung und klareren Infos. Ziel ist ein Bahnhof, der für alle leichter zugänglich ist – egal ob mit Kinderwagen, Rollstuhl oder großem Gepäck. Seitens der ÖBB wird erklärt: „Durch den Ausbau profitieren künftig alle Fahrgäste von einem komfortableren Zugang, verbesserten Umsteigemöglichkeiten sowie einer insgesamt höheren Aufenthaltsqualität.“

Die Maßnahmen im Überblick: Errichtung von zwei neuen Bahnsteigen

Zwei neue Aufzüge

Neue Personenunterführung

Taktiles Leitsystem, LED-Beleuchtung, Überdachung Wartebereich

Erneuerung der bestehenden P&R-Anlage (12 Stellplätze)

Neuerrichtung Park&Ride-Anlage Süd (7 Stellplätze + 1 Behindertenstellplatz)

5 Stellplätze für Motorräder

Doppelstock Bike&Ride-Anlagen für je 20 Fahrräder im Norden und Süden

Verbreiterung der bestehenden Gemeindestraße als Zufahrt zur Park&Ride-Anlage

Neue Wartezone mit Sitzplätzen

Oberleitungsarbeiten

Erneuerung von Weichen

Asphaltierung vom Vorplatz

Erneuerung des Hausbahnsteiges

Sanierung des Durchlasses Schwarzenbachbrücke

Rothenthurn wird zur Mobilitätsdrehscheibe

Auch rund um den Bahnhof tut sich einiges: Neue Parkplätze, Fahrrad-Abstellanlagen und eine Busanbindung sollen den Umstieg zwischen Auto, Bus und Bahn erleichtern. Damit soll Rothenthurn künftig eine zentrale Mobilitätsdrehscheibe für die Region werden.

Einschränkungen kommen

Ganz ohne Einschränkungen wird der Umbau, der zwischen April 2026 und Juli 2027 über die Bühne gehen soll, aber nicht ablaufen. Während der Bauarbeiten kommt es zu Fahrplanänderungen, zeitweisen Haltausfällen und Schienenersatzverkehr mit Bussen. Vor allem vom 8. Feber bis 9. Juli 2027, wo die Hauptarbeiten stattfinden und die Tauernstrecke gesperrt ist, müssen Pendler mehr Zeit einplanen. „Während jeweils ein Bahnsteig erneuert wird, steht den Fahrgästen ein provisorischer Bahnsteig zur Verfügung. Dieser ist nicht barrierefrei zugänglich“, so die ÖBB.

Fährst du gerne mit dem Zug? Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Es könnte laut werden

Um die Auswirkungen auf den Zugverkehr möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten teilweise nachts sowie an Wochenenden durchgeführt. Die ÖBB betonen, dass sie zwar alles daran setzen, Lärm- und Staubbelastungen so gering wie möglich zu halten, aber: „Aufgrund der notwendigen Bauarbeiten, eingesetzten Maschinen sowie gesetzlich vorgeschriebener Warnsignale lassen sich diese Beeinträchtigungen jedoch nicht vollständig vermeiden. Die ÖBB ersuchen daher um Verständnis.“

„Klares Bekenntnis zur Region“

„Investitionen dieser Größenordnung sind nicht nur für den Öffi-Ausbau in Kärnten wichtig, sie schaffen zudem wichtige Impulse für die heimische Wirtschaft und sind vor allem auch ein klares Bekenntnis zur Region“, erklärt Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig. Und auch Mobilitätsminister Peter Hanke freut sich über das Großprojekt und hofft, dass dadurch noch mehr Menschen auf die Bahn umsteigen. Er betont: „Mit der Modernisierung des Bahnhofs Rothenthurn setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt für eine zukunftsfitte, klimafreundliche Mobilität in Österreich.“ Und Christiane Schiavinato, Projektleiterin ÖBB‑Infrastruktur AG, ergänzt: „Wir freuen uns, nun mit der umfassenden Modernisierung des Bahnhofs Rothenthurn starten zu können. Unser klares Ziel ist ein moderner, barrierefreier und leistungsfähiger Bahnhof, der den Anforderungen der Zukunft entspricht und den Fahrgästen spürbare Verbesserungen bringt.“