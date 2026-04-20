Kräftiges Hagelgewitter zieht über Kärnten – mit Sturm und Starkregen

Die neue Woche startet in Teilen Kärntens stürmisch. Für einige Orte gilt laut GeoSphere Austria eine orange Wetterwarnung. Und auch „Skywarn Austria“ warnt kurz nach 13 Uhr: „Aktuell zieht ein kräftiges Hagelgewitter durch Kärnten. Vor kurzem hat es den Raum St. Veit mit bis zu 2 cm großem Hagel überquert und zieht nun Richtung Völkermarkt.“ Das Gewitter hat Starkregen, stürmische Windböen und eben auch Hagel im Gepäck.

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Weitere Gewitterzellen in Kärnten

Weiters hat sich eine Gewitterzelle zwischen St. Veit und Feldkirchen gebildet, die laut Angaben von Skywarn über den Ulrichsberg in Richtung Klagenfurt zieht. Auch im Westen des Landes ist mit Gewittern zu rechnen, so hagelte es etwa auch in Villach am frühen Montagnachmittag.

©5 Minuten | Über St. Veit und Klagenfurt gingen Starkregen und Hagel nieder.

Bevölkerung soll vorsichtig sein

Für die Bevölkerung ist es ratsam, bei Hagelgewittern entsprechende Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Dazu gehört das Schließen von Fenstern, Türen und Garagentoren. Sportflieger und Bootsführer sollten ihre Aktivitäten frühzeitig beenden und gesicherte Bereiche aufsuchen, um die kritische Phase der Kaltfront sicher zu überstehen.

©5 Minuten Ein Blick auf den Hagel in Bad Bleiberg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 16:55 Uhr aktualisiert