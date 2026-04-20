Kräftiges Hagelgewitter zieht über Kärnten – mit Sturm und Starkregen
Hagel, Sturm und Starkregen: Über Teile Kärntens ziehen aktuell kräftige Gewitterzellen hinweg.
Die neue Woche startet in Teilen Kärntens stürmisch. Für einige Orte gilt laut GeoSphere Austria eine orange Wetterwarnung. Und auch „Skywarn Austria“ warnt kurz nach 13 Uhr: „Aktuell zieht ein kräftiges Hagelgewitter durch Kärnten. Vor kurzem hat es den Raum St. Veit mit bis zu 2 cm großem Hagel überquert und zieht nun Richtung Völkermarkt.“ Das Gewitter hat Starkregen, stürmische Windböen und eben auch Hagel im Gepäck.
Schon mal in ein Hagelgewitter geraten?
Weitere Gewitterzellen in Kärnten
Weiters hat sich eine Gewitterzelle zwischen St. Veit und Feldkirchen gebildet, die laut Angaben von Skywarn über den Ulrichsberg in Richtung Klagenfurt zieht. Auch im Westen des Landes ist mit Gewittern zu rechnen, so hagelte es etwa auch in Villach am frühen Montagnachmittag.
Bevölkerung soll vorsichtig sein
Für die Bevölkerung ist es ratsam, bei Hagelgewittern entsprechende Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Dazu gehört das Schließen von Fenstern, Türen und Garagentoren. Sportflieger und Bootsführer sollten ihre Aktivitäten frühzeitig beenden und gesicherte Bereiche aufsuchen, um die kritische Phase der Kaltfront sicher zu überstehen.