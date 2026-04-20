Kärnten trauert um langjährigen Bürgermeister und Ehrenbürger

Rangersdorf nimmt Abschied von Ehrenbürger Franz Zlöbl. Der langjährige Bürgermeister verstarb mit 83 Jahren und hinterlässt nach 24 Amtsjahren ein bleibendes Erbe innerhalb der Gemeinde.

Die Gemeinde Rangersdorf trauert um Altbürgermeister Franz Zlöbl, der im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Über 24 Jahre hinweg, von 1997 bis 2021, leitete er die Geschicke der Gemeinde und prägte maßgeblich die lokale Infrastruktur. Zu seinen Verdiensten zählen unter anderem der Hochwasserschutz, der Ausbau von Schulen und Kindergärten sowie die Modernisierung öffentlicher Gebäude.

Fast fünf Jahrzehnte im Gemeinderat

Zlöbl war insgesamt 48 Jahre im Gemeinderat aktiv und engagierte sich zudem jahrzehntelang in der Agrargemeinschaft, der Feuerwehr und dem Kameradschaftsbund. Ebenso war er vielen durch die jährliche „Schweinshaxn-Versteigerung“ bekannt. „Das wird nun schon seit Jahrzehnten so gemacht, irgendwann haben wir den alten Brauch wieder aufleben lassen“, erklärte er im Dezember gegenüber 5 Minuten. Für sein Lebenswerk wurde ihm 2023 die Ehrenbürgerschaft verliehen. Die Beisetzung findet am Samstag, dem 25. April, um 14 Uhr in Rangersdorf statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 15:37 Uhr aktualisiert