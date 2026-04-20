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Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto
Die genaue Unfallursache ist laut der Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen.
Feldkirchen
20/04/2026
Verkehrsunfall

Pkw gegen Laterne geschleudert: Drei Verletzte nach Kollision in Kärnten

Polizei informiert: Drei Personen wurden bei einer schweren Kollision auf der B94 in Feldkirchen verletzt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Am Montagvormittag kam es auf der Ossiacher Bundesstraße (B94) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Autofahrer beabsichtigte gegen 10 Uhr, nach links auf die Turracher Bundesstraße (B95) einzubiegen, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 73-jährigen Frau kam.

Unfallursache wird ermittelt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Frau gegen ein Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne geschleudert. Sowohl die beiden Lenker als auch eine 80-jährige Beifahrerin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden nach der Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

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