Pkw gegen Laterne geschleudert: Drei Verletzte nach Kollision in Kärnten

Am Montagvormittag kam es auf der Ossiacher Bundesstraße (B94) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Autofahrer beabsichtigte gegen 10 Uhr, nach links auf die Turracher Bundesstraße (B95) einzubiegen, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 73-jährigen Frau kam.

Unfallursache wird ermittelt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Frau gegen ein Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne geschleudert. Sowohl die beiden Lenker als auch eine 80-jährige Beifahrerin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden nach der Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.