10-Jähriger bei „Hagel-Unfall“ verletzt: Auto krachte gegen Funkmasten

Auf der L93 rutschte ein PKW am Mittag gegen einen Funkmasten. Ein 10-Jähriger wurde leicht verletzt, die Mutter blieb unverletzt.

Als am Montag in Villach, Klagenfurt und Co. der Hagel einsetzte, war vor allem St. Veit von dickeren Körnern betroffen. jener Hagelschauer wurde am Montagmittag einer Autofahrerin zum Verhängnis. Die 40-Jährige war gegen 12:40 Uhr auf der Steinbichlerstraße (L93) unterwegs, als sie auf der eisglatten Fahrbahn die Kontrolle verlor.

Leichte Verletzungen

Der Wagen kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Mobilfunkmasten. Während die Lenkerin mit dem Schrecken davonkam, erlitt ihr 10-jähriger Sohn leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand zudem ein Totalschaden.