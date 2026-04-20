5.000 Euro-Förderung: „Gusenbauer-Stipendium“ ist Geschichte

Den Ärger, den Altkanzler Alfred Gusenbauer wegen seiner Tätigkeit bei René Benko bekam, schlägt jetzt auch nach Kärnten durch. Das beliebte jährliche „Gusenbauer-Stipendium“ gibt es nicht mehr. Es wurde schon vor zwei Jahren klammheimlich eingestellt. Eine Nachfrage von 5 Minuten in der Landesregierung bestätigte jetzt die unter Studenten kursierenden Gerüchte: Das Stipendium für Kärntner Studenten, welches das Land gemeinsam mit Gusenbauer seit Jahren vergab und für ein Auslandssemester im Bereich Sozial- oder auch Wirtschaftswissenschaften galt – immerhin 5.000 Euro – ist Geschichte.

„Antwort habe ich keine bekommen“

Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer schien eine gute Nase zu haben, als er vor mehr als zwei Jahren dem Land in einer Aussendung den Vorschlag einer Namensänderung unterbreitete. Darin hieß es: „Köfer bietet an, das Stipendium finanziell zu unterstützen, um die Vergabe weiterhin zu ermöglichen: ‚Das Team Kärnten würde die Kosten übernehmen und die Stipendienhöhe von derzeit 5.000 Euro pro Studienjahr auf 6.000 Euro erhöhen, mit einer Auszahlung von 3.000 Euro pro Semester. Dieses Angebot richten wir an LH Peter Kaiser. Machen wir gemeinsam aus dem Gusenbauer- ein Kärntner-Hoffnungsträger-Stipendium für junge Kärntnerinnen und Kärntner, die ein Studienjahr im Ausland erleben möchten.‘ Der Vorschlag Köfers würde auch sicherstellen, dass die derzeitige Bewerbungsphase weiterhin fortgesetzt werden könnte; es würde sich nur der Förderer ändern.“ Köfer sagte damals auf Nachfrage von 5 Minuten: „Antwort habe ich keine bekommen.“ Ob sein Vorschlag nach der klaren Ablehnung von damals heute noch gilt, darüber darf spekuliert werden.