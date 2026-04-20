Wasser wird knapp: Kärntner Gemeinde verbietet Waschen von Fahrzeugen

Die Dürrephase hat wenigen Gemeinden aus Kärnten bereits einige Schweißperlen gekostet – mancherorts wurde schon das Wasser knapp –wir haben berichtet. Nun zieht eine weitere Gemeinde nach – mit einer umfassenden Liste an Regeln. „Aufgrund anhaltender Trockenheit und ausbleibender Niederschläge ist ein sparsamer Umgang mit Trinkwasser derzeit unbedingt erforderlich. Nur so kann die sichere Versorgung durch die Gemeindewasserversorgungsanlage Köttmannsdorf gewährleistet werden“, erklärte die Gemeinde Köttmannsdorf am Montag in den sozialen Medien.

Regeln für die kommende Zeit

In einem detaillierten Schreiben wird davon gesprochen, dass der sparsame Umgang dazu dient, „die Gemeindewasserversorgungsanlage Köttmannsdorf nicht zu gefährden“. Vor der Befüllung von Schwimmbecken ist zudem die Gemeinde zu kontaktieren. „Denken Sie auch daran, Ihren Pool zu Zeiten zu füllen, die außerhalb der Spitzenzeiten liegen“, so das Schreiben. Unter anderem sind weitere Maßnahmen einzuhalten, darunter das Verbot der Bewässerung von Rasenflächen, das Waschen von Autos und Großgeräten außerhalb einer Waschanlage, die Reduktion des Gießens sowie der Verzicht auf allgemeinen unnötigen Verbrauch. „Dadurch soll die Trinkwasserversorgung und auch die notwendige Bereitstellung von Löschwasser weiterhin gesichert sein“, erklärte Bürgermeister Josef Liendl abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 18:11 Uhr aktualisiert