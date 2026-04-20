LKW-Unfall in Kärnten: Sattelzug stürzte in Acker

Ein folgenschweres Ausweichmanöver führte am Montag zu einem LKW-Unfall im Bezirk Spittal an der Drau.

Die alarmierten Einsatzkräfte der FF Oberdrauburg und Simmerlach befreiten den Verunglückten, der zur weiteren Behandlung nach Lienz eingeliefert wurde.

Die alarmierten Einsatzkräfte der FF Oberdrauburg und Simmerlach befreiten den Verunglückten, der zur weiteren Behandlung nach Lienz eingeliefert wurde.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Montagnachmittag auf der Drautalstraße. Ein 57-jähriger Berufskraftfahrer kam mit seinem mit Restmüll beladenen Sattelzug von der Fahrbahn ab, als er im Freilandgebiet von Oberdrauburg einem entgegenkommenden LKW ausweichen wollte.

Erheblicher Sachschaden

Das Fahrzeug geriet auf das Bankett, rutschte über die Böschung und kippte im angrenzenden Feld auf die Seite. Die Feuerwehren Oberdrauburg und Simmerlach mussten den Fahrer aus dem Führerhaus bergen. Nach der Erstversorgung wurde der verletzte Mann in das Krankenhaus Lienz gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden an.