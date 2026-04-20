Bilder zum Hagelwetter: So viel ist in Kärnten vom Himmel gefallen

Kärnten wurde am Montag sprichwörtlich von einer weißen Wand aus Hagel überrollt. Wir haben einige Bilder zu den Schauern zusammengefasst.

Neben dem massiven Hagelschlag brachte die Front auch gefährliche Sturmböen und Starkregen mit sich.

Neben dem massiven Hagelschlag brachte die Front auch gefährliche Sturmböen und Starkregen mit sich.

Kärnten wurde am Montag vom Hagel getroffen. Am frühen Nachmittag gerieten gleich mehrere Bezirke – allen voran Klagenfurt, Villach-Land und St. Veit – unter heftigen Beschuss von Eiskörnern.

Wetterwarnung der Stufe Orange

Die GeoSphere Austria gab für betroffene Orte bereits eine orange Wetterwarnung heraus. Auch das Team von „Skywarn Austria“ schlug kurz nach 13:00 Uhr Alarm: „Aktuell zieht ein kräftiges Hagelgewitter durch Kärnten. Vor kurzem hat es den Raum St. Veit mit bis zu 2 cm großem Hagel überquert und zieht nun weiter in Richtung Völkermarkt.“ Eine ordentliche Menge an Hagelkörnern ist zwischenzeitlich liegen geblieben.

Bildergalerie zum Unwetter

Zahlreiche Leser hielten 5 Minuten über die Lage auf dem Laufenden und stellten Bildmaterial der Unwetterfront zur Verfügung. Wir haben einige für dich zusammengefasst.

©5 Minuten | Bad Bleiberg

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 19:01 Uhr aktualisiert