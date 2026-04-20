Ab morgen: Benzin und Diesel werden in Slowenien wieder günstiger

Die Spritpreise in Slowenien sinken ab Dienstag deutlich. Doch lohnt sich die Fahrt über die Grenze für jeden?

Ab Dienstag fallen die Preise für Diesel und Benzin zwar wieder, das Rekordniveau vom März bleibt jedoch unerreicht.

Ab Dienstag fallen die Preise für Diesel und Benzin zwar wieder, das Rekordniveau vom März bleibt jedoch unerreicht.

Seit Beginn des Iran-Krieges weichen viele heimische Autofahrer nach Slowenien aus, um ihre Fahrzeuge vollzutanken. Wie der ÖAMTC bereits im Gespräch mit „5 Minuten“ erläuterte, lohnt sich dieser Weg vor allem für jene Personen, die nahe der Grenze wohnen. Die Bilder von leeren Tankstellen, Beschränkungen an den Zapfsäulen oder massenhaft Kärntner Kennzeichen in Slowenien kursierten im vergangenen Monat quer durch das Internet.

Billiger, aber nicht so billig wie im März

Bereits heute gibt es jedoch gute Neuigkeiten für Kärntner „Tanktouristen“, da die Preise am Dienstag wieder fallen sollen. Ab Mitternacht kostet der Liter Super 95 voraussichtlich 1,605 Euro, was einer Senkung von 1,5 Cent entspricht. Beim Diesel fällt der Preis sogar um satte 8,6 Cent auf 1,736 Euro pro Liter.

Preisvergleich zum Vormonat

Zum Vergleich: Anfang März lag der Preis für Super 95 noch bei knapp 1,45 Euro und für Diesel bei 1,50 Euro. Durch den starken Preisanstieg seit der länger andauernden Hormus-Blockade lohnt es sich mittlerweile nicht mehr für jedermann, ins Nachbarland zu pendeln. Die besagten Stau-Bilder an der Zapfsäule aus dem März werden daher vermutlich nicht in dieser Form wiederkehren.