Frauenpower für Kärnten: 18 Absolventinnen schließen Polit-Lehrgang ab

18 Absolventinnen schlossen den Kärntner Lehrgang „Politische Bildung“ erfolgreich ab. Das Programm stärkt Frauen durch Fachwissen und Coaching für künftige Rollen als Entscheidungsträgerinnen.

Mit dem Abschluss des 21. Lehrgangs „Politische Bildung“ 2025/26 stärkt Kärnten die weibliche Teilhabe in der Landes- und Kommunalpolitik. 18 engagierte Frauen erhielten im Jugendgästehaus Cap Wörth in Velden ihre Zertifikate.

„Zukunftsfähige Lösungen für unsere Gesellschaft“

Das Programm bot eine Mischung aus Fachwissen zu EU-Recht und PR sowie Coaching zur persönlichen Stärkung. Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger betonte bei der Verleihung: „Echte Demokratie lebt von der Vielfalt. Wir brauchen die Perspektiven und die Kompetenz von Frauen an den Entscheidungstischen, um zukunftsfähige Lösungen für unsere Gesellschaft zu finden. Dieser Lehrgang ist der Startschuss für Frauen, die nicht nur zusehen, sondern aktiv mitgestalten wollen.“ Frauenbeauftragte Martina Gabriel ergänzte: „Durch die Kombination aus Fachwissen und individuellem Coaching haben die Absolventinnen das nötige Rüstzeug erhalten, um in politischen Gremien kompetent und selbstbewusst aufzutreten.“

Netzwerke als Erfolgsfaktor

Die Absolventinnen schätzen besonders den parteiübergreifenden Austausch. Gemeinderätin Barbara Plunger erklärt: „Frauen in der Politik sollten keine Einzelkämpferinnen sein – wir stärken einander und treten über alle parteipolitischen Grenzen hinweg in den Austausch.“ Auch Johanna Fugger hebt den Wert des ehrlichen Feedbacks hervor: „Ein persönliches Highlight waren die Coaching-Einheiten: Statt beschönigender Worte erhielt ich dort ehrliches, praxisnahes Feedback und konkrete Tipps, die meine persönliche und berufliche Entwicklung nachhaltig unterstützen.“ Der nächste Lehrgang startet im Herbst 2026. Informationen sind beim Referat für Frauen und Gleichstellung des Landes Kärnten erhältlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 20:15 Uhr aktualisiert