Wechselhaftes Aprilwetter in Kärnten: Sonne und Schauer im Mix

Kärnten erwartet am Dienstag ein Wechselspiel aus Sonne und Regenschauern. Während der Vormittag freundlich startet, ziehen nachmittags vom Bergland her Wolken auf. Es bleibt windig und kühl.

Kärnten bleibt auch am Dienstag fest im Griff des typischen Aprilwetters. Während der Tag nach der Auflösung lokaler Nebelfelder durchaus freundlich mit einigen Sonnenstunden beginnt, ändert sich das Bild im Tagesverlauf.

Nachmittags steigt das Schauerrisiko

Ab Mittag bilden sich verstärkt Quellwolken. Besonders ausgehend vom Bergland muss verbreitet mit einzelnen Regenschauern gerechnet werden. Zudem sorgt lebhafter Wind aus Nord bis Nordost – vor allem in den nördlichen Landesteilen – für eine spürbare Abkühlung. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 11 und 15 Grad.

Fokus auf die Berge

Für Wanderer und Alpinisten bleibt die Lage in den höheren Lagen winterlich. Dazu heißt es in der Prognose: „Die Schneefallgrenze pendelt sich bei etwa 1700 Höhenmetern ein“, wissen die Experten der Geosphere Austria abschließend.