Kärnten trauert um Musiker „mit Herz und Seele“

Im Lavanttal herrscht aktuell tiefe Trauer um einen großen Musiker. Siegfried Strutz, Obmann der Marktkapelle Lavamünd und Mitglied der Gruppe "Die 4 Lavanttaler", hat seine Augen für immer geschlossen.

Ein großer Lavanttaler Musiker ist nicht mehr. Am 17. April verstarb Siegfried Strutz, der Obmann der Marktkapelle Lavamünd, im 64. Lebensjahr. Die Trauer ist nicht nur bei seinen Angehörigen, sondern auch in der Lavanttaler Musikwelt groß, denn „Siegi“ war auch bei der Volksmusikgruppe „Die 4 Lavanttaler“ aktiv. Dort spielte er nicht nur die steirische Harmonika, sondern war auch am Keyboard und an der Trompete sowie als Sänger aktiv.

„Mit Herz und Seele Musiker“

„Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Obmann und geschätzten Musiker“, verleihen „seine „Siegis“ Kollegen von der Marktkapelle Lavamünd in den sozialen Medien ihrer Trauer Ausdruck. Sie erklären: „Siegi war mit Herz und Seele Musiker – weit über die Grenzen von Lavamünd hinaus in der gesamten Region bekannt und beliebt.“ Besonders geschätzt waren seine Leidenschaft, sein Engagement und seine herzliche Art, die die Marktkapelle über viele Jahre geprägt und deren Gemeinschaft bereichert haben. Die Musiker betonen: „Mit ihm verlieren wir einen echten Musikanten, einen verlässlichen Freund und einen wunderbaren Menschen.“

Verabschiedung am Mittwoch

Siegfried Strutz hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder sowie zwei Enkelkinder. Die Verabschiedung findet am Mittwoch, den 22. April, um 11 Uhr in der Pfarrkirche Lavamünd statt. Am 21. April um 19 Uhr wird für „Siegi“ in der Aufbahrungshalle Lavamünd gebetet.