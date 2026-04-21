Diese Kärntner Museen starten Anfang Mai in die Sommersaison

Mit dem 1. Mai startet in Kärnten offiziell die Museumssaison. Das Kärnten Museum öffnet wieder seine Außenstellen – und lädt damit zu einer Zeitreise durch die Geschichte des Landes.

Am 1. Mai öffnet das Landesmuseum Kärnten seine Außenstellen, wo Besucherinnen und Besucher die Geschichte unseres Landes auf verschiedenste Art und Weise erfahren können. Von römischen Ausgrabungen bis hin zu alten Bauernhäusern ist heuer wieder einiges dabei.

Geschichte als Erlebnis für Groß und Klein

Wer sich für Geschichte interessiert, hat gleich mehrere Möglichkeiten: Im Archäologischen Park Magdalensberg, eine der größten römerzeitlichen Ausgrabungsstätten des Ostalpenraumes, kann man tief in die Römerzeit eintauchen. Ebenfalls in die Antike geht es im Römermuseum Teurnia bei Spittal, wo einst eine bedeutende römische Provinzhauptstadt stand. Etwas ganz anderes wird im Kärntner Freilichtmuseum Maria Saal geboten. Dort sieht man, wie früher am Land gelebt und gearbeitet wurde. Auch das Pilgermuseum Globasnitz bietet Einblicke – und zwar in eine Siedlung mit jahrtausendealter Geschichte.

Pflanzen und Demokratie

Wer sich lieber mit der Natur als mit Geschichte befasst, ist im Botanischen Garten Klagenfurt richtig. Dort gibt es Pflanzen aus Kärnten und der ganzen Welt zu entdecken. Mitten in Klagenfurt kann man außerdem ein Stück Demokratie erleben und zwar im Wappensaal im Landhaus Klagenfurt. Dort trifft beeindruckende Barockkunst auf ein interaktives Demokratie-Erlebnis.