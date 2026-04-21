„GTI-Treffen“: Fans planen Konvois – Ansturm im Mai erwartet

Vom 12. bis 17. Mai 2026 befinden sich wieder zahlreiche GTI-Fans in Kärnten. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Seit vier Jahren gibt es kein offizielles GTI-Treffen mehr. Doch das legendäre Nachfolgeevent kehrt auch heuer zurück: In den sozialen Medien ist bereits von einem „Wörthersee Reloaded“ die Rede. So mancher „GTIler“ wird bereits am 12. Mai 2026 anreisen, wie ein Blick auf die Social-Media-Seite der XS Carnight Wörthersee zeigt. Es bleiben also noch drei Wochen, bis die ersten Motoren in Kärnten aufheulen werden.

Freust du dich auf das GTI Treffen 2026 in Kärnten? Ja, total. Nein, gar nicht. Das Event ist mir egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Klagenfurt: Tuning-Festival ausverkauft

Die XS Carnight Wörthersee, das ultimative Tuning-Festival in Österreich, wie es auf der Website heißt, ist bereits ausverkauft. Vom 15. Mai bis 16. Mai 2026 geht das Event in Kärnten über die Bühne. Die XS Carnight Wörthersee zählt zu den spektakulärsten Tuning-Events Europas und bringt 2026 wieder die internationale Szene an den legendären Wörthersee. Es ist zu erwarten, dass sich viele GTI-Freunde in Kärnten befinden werden, denn die Veranstaltung ist laut der Website bereits ausverkauft. 2025 lockten die verschiedenen Motto-Events der „XS Carnight“-Reihe über 20.000 Besucher an.

©XS Carnight Die XS Carnight ist laut Angaben auf der Homepage bereits ausverkauft.

GTI Wörthersee 2026: Anfahrt-Konvois in Planung

Für 12. Mai wurden aus Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und Graz sogar Anfahrt-Konvois auf Social Media geplant. Auch aus Deutschland und der Schweiz werden gemeinsame Fahrten nach Kärnten geplant. Drei GTI-Fans nehmen dabei eine besonders lange Anreise in Kauf: Wie das Wörthersee.2k26-Team im November exklusiv gegenüber 5 Minuten verriet, nimmt der Chinese Jeffery Li erneut die Strecke von rund 12.000 Kilometern in Kauf, um bei dem Tuning-Event am Wörthersee dabei sein zu können. Mehr dazu findest du hier: GTI-Fan reist 12.000 Kilometer bis zum Wörthersee.

©woerthersee.2k26 Rund um die XS Carnight am Wörthersee sind auch Anfahrtskonvois aus verschiedenen österreichischen Städten geplant.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 10:59 Uhr aktualisiert