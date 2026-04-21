Brand in Kärnten: Geistesgegenwärtiger Einsatz verhinderte Schlimmeres

Einsatz in Kärnten: Dank schneller Reaktion eines Gemeindemitarbeiters und der FF Radenthein konnte ein Heckenbrand nach Flämmarbeiten rasch gelöscht werden.

Am Dienstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Radenthein um 9:58 Uhr per Sirenenalarm zu einem Brandeinsatz gerufen. Im Ortsgebiet von Radenthein war es im Zuge von Flämmarbeiten zu einem Heckenbrand gekommen.

Wirtschaftshofmitarbeiter reagierte schnell

Eine weitere Ausbreitung der Flammen konnte erfolgreich verhindert werden. Dies war vor allem dem schnellen Handeln eines Mitarbeiters des städtischen Wirtschaftshofes, der sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs in der Nähe befand, sowie dem raschen Eingreifen der alarmierten Einsatzkräfte zu verdanken. Neben der Feuerwehr stand auch die Polizei im Einsatz.