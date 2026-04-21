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/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Mann, der sich die Hände vors Gesicht schlägt und Geldscheine im Hintergrund.
Di Polizei berichtet über den Betrugsfall.
Kärnten
21/04/2026
Betrugsmasche

Hacker-Angriff in Kärnten: Bauunternehmer-Kunde um Vermögen geprellt

Hacker manipulierten den E-Mail-Account einer Kärntner Baufirma und verschickten gefälschte Rechnungen. Ein Kunde überwies zehntausende Euro auf ein falsches Konto.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)

Ein raffinierter Cyber-Übergriff beschäftigt derzeit die Kärntner Ermittler. Bereits am 9. April hackten bislang unbekannte Täter den E-Mail-Account eines lokalen Bauunternehmens. Die Betrüger fingierten eine Rechnung für tatsächlich erbrachte Leistungen und versendeten diese an einen Kunden der Firma.

Ähnliche Vorfälle bereits bekannt

Ein 37-jähriger Klagenfurter schöpfte keinen Verdacht und überwies den geforderten Betrag – eine Summe im fünfstelligen Bereich – auf ein deutsches Bankkonto. Erst später flog der Schwindel auf, woraufhin das Opfer Anzeige erstattete. Die Polizei warnt eindringlich: In den letzten Wochen kam es vermehrt zu ähnlichen Vorfällen, bei denen Firmen-Accounts manipuliert wurden.

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