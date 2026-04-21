Hacker-Angriff in Kärnten: Bauunternehmer-Kunde um Vermögen geprellt

Hacker manipulierten den E-Mail-Account einer Kärntner Baufirma und verschickten gefälschte Rechnungen. Ein Kunde überwies zehntausende Euro auf ein falsches Konto.

Ein raffinierter Cyber-Übergriff beschäftigt derzeit die Kärntner Ermittler. Bereits am 9. April hackten bislang unbekannte Täter den E-Mail-Account eines lokalen Bauunternehmens. Die Betrüger fingierten eine Rechnung für tatsächlich erbrachte Leistungen und versendeten diese an einen Kunden der Firma.

Ähnliche Vorfälle bereits bekannt

Ein 37-jähriger Klagenfurter schöpfte keinen Verdacht und überwies den geforderten Betrag – eine Summe im fünfstelligen Bereich – auf ein deutsches Bankkonto. Erst später flog der Schwindel auf, woraufhin das Opfer Anzeige erstattete. Die Polizei warnt eindringlich: In den letzten Wochen kam es vermehrt zu ähnlichen Vorfällen, bei denen Firmen-Accounts manipuliert wurden.