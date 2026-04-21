Eklat bei U14-Match: Wurde Kärntner „Schiri“ absichtlich verletzt?

Nach dem Fußballspiel zwischen Klagenfurt und Feldkirchen steht eine mutmaßliche Attacke im Raum. Während der Schiedsrichter Anzeige erstattete, stellt der ASK-Trainer die Situation völlig anders dar.

Ein Nachwuchsspiel des ASK Klagenfurt endete in einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Schiedsrichter und Trainer. Nun beschäftigen die gegenseitigen Vorwürfe die Polizei und den Verband.

Ein Nachwuchsspiel des ASK Klagenfurt endete in einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Schiedsrichter und Trainer. Nun beschäftigen die gegenseitigen Vorwürfe die Polizei und den Verband.

Das Nachwuchsspiel zwischen dem ASK Klagenfurt und Feldkirchen am vergangenen Samstag sorgte für massiven Wirbel. Was als sportlicher Vergleich begann, endete in einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Schiedsrichter Michael Pinter und ASK-Trainer Eldin Avdic, die nun sogar die Behörden beschäftigt.

Schiedsrichter erstattet Anzeige

Nach dem Abpfiff kam es zur Auseinandersetzung. In einem Bericht der „Kronen Zeitung“ schildert Pinter den Vorfall aus seiner Sicht: „Nach dem Schlusspfiff wurde ich vom Heimtrainer zu Boden gestoßen. Ich bin dann mit dem Kopf aufs Feld geknallt und habe mir Abschürfungen zugezogen. Zudem hatte ich am Sonntag Kopfschmerzen und musste mich für meine restlichen Spiele am Wochenende krankmelden.“ Pinter hat infolge des Vorfalls Anzeige bei der Polizei erstattet. Doch die Vorwürfe enden nicht beim physischen Übergriff. Laut dem Medienbericht gab es auch nach dem Spiel Spannungen auf dem Parkplatz: „Als ich wegfahren wollte, wurde ich blockiert. Ich habe ein Handicap und daher Sprachprobleme. Es wurde behauptet, dass ich Alkohol getrunken hätte, dabei trinke ich keinen Tropfen. […] So etwas habe ich in 25 Jahren als Schiedsrichter noch nicht erlebt.“

Trainer widerspricht: „Pinter hat sich hingeworfen“

Völlig konträr dazu stellt sich die Situation für Coach Eldin Avdic dar. Laut seinen Angaben gegenüber der Krone sei die Stimmung bereits während der Partie gekippt, nachdem der Schiedsrichter ihn des Feldes verwiesen hatte. Avdic erhebt seinerseits schwere Vorwürfe gegen das Verhalten des Unparteiischen gegenüber den jugendlichen Spielern: „Beim 2:3 hat er meine Kinder ausgelacht. Als ich nach dem Spiel mit ihm reden wollte, hab ich den Arm auf seine Schulter gelegt und Pinter hat sich hingeworfen und geschrien. Dazu hat er unsere Eltern wüst beschimpft. Es stimmt, dass wir einen Alkoholtest wollten, denn so ein Verhalten bei einem Kinder-Spiel ist unmöglich.“

Verband prüft den Vorfall

Während der ASK die Partie trotz einer frühen Führung noch mit 2:4 verlor, rückt das sportliche Ergebnis komplett in den Hintergrund. Die Frage, welche Konsequenzen die Begegnung auf persönlicher oder Vereinsebene haben wird, liege nun beim zuständigen Verband. Ein offizielles Urteil steht derzeit noch aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 18:36 Uhr aktualisiert