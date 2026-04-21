Abstiegsplatz! WAC-Negativserie nimmt nach 3:0 in Linz neues Ausmaß an

Nun ist es offiziell: Der Wolfsberger AC liegt auf einem Abstiegsplatz in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Auch nach der Verpflichtung von Trainer Thomas Silberberger zeigt die Formkurve nicht nach oben – ganz im Gegenteil. Der Verein liegt nach dem direkten Duell gegen Blau-Weiß Linz auf dem letzten Tabellenrang, nachdem sich die Oberösterreicher mit einem 3:0 belohnten. Shon Weissman und Nico Maier per Doppelpack rangen die Lavanttaler nieder. Vier Runden sind zwar noch zu spielen und das rettende Ufer ist nur einen Punkt entfernt, aber die aktuelle Form spricht gegen die Wölfe. Seit dem 7. Dezember gelang ihnen kein Sieg mehr und seit dem Jahreswechsel kamen lediglich fünf Zähler hinzu.