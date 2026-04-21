„Nichts mehr, wie es zuvor war“: Kärntner Haustraum durch Brand zerstört

Nach dem Branddrama in Spittal steht ein junger Tiroler vor dem Nichts. Inzwischen meldete sich seine Schwester zu Wort und startete kurzerhand einen Aufruf.

Ein Tiroler wollte sich im Mölltal einen Traum erfüllen - nun steht er vor dem Nichts.

Ein Tiroler wollte sich im Mölltal einen Traum erfüllen - nun steht er vor dem Nichts.

Für den jungen Tiroler muss es ein schwerer Schlag sein: Erst kürzlich hatte er das Einfamilienhaus im Bezirk Spittal an der Drau (Kärnten) erworben. Nachdem er am Abend auf den 12. April den Holzofen eingeheizt hatte, legte er sich schlafen. Mitten in der Nacht wachte er jedoch aufgrund starker Rauchentwicklung auf – im Haus war ein Brand ausgebrochen, wir haben berichtet. Der Mann alarmierte sofort die Feuerwehr, woraufhin ein Großeinsatz ausgelöst wurde.

Einsatzkräfte stundenlang beschäftigt

Glücklicherweise kamen laut einem Polizeibericht keine Personen zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist jedoch immens. Der nächtliche Einsatz gestaltete sich für die Feuerwehren als äußerst schwierig: Zunächst musste ein Außenangriff über das Dach erfolgen, wobei Teile der Konstruktion geöffnet werden mussten, um Glutnester gezielt zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern – erst nach Sonnenaufgang hieß es schließlich „Brand aus“.

Schwester meldete sich nach Brand

Inzwischen hat sich die Schwester des Betroffenen zu Wort gemeldet und auf der Plattform „GoFundMe“ eine Sammelaktion für ihren Bruder ins Leben gerufen.

„Von einem Moment auf den anderen war nichts mehr, wie es zuvor war. Das Haus, in das mein Bruder in Kärnten so viel Zeit, harte Arbeit, Geld und vor allem Herzblut investiert hat, wurde schwer beschädigt. Sein großer Traum vom eigenen Zuhause ist damit vorerst zerstört.“

Obwohl sie erleichtert ist, dass ihr Bruder unverletzt aus dem brennenden Haus entkommen konnte, wiegt der seelische Schmerz schwer: „Nun steht mein Bruder vor der großen Herausforderung, wieder von vorne zu beginnen.“ Der Spendenaufruf, der bereits rund 7.000 Euro erreicht hat, soll vor allem „Schritt für Schritt wieder Hoffnung aufbauen und seinem Traum eine neue Chance geben“, erklärt die Tirolerin auf dem Portal. Eine Anfrage von 5 Minuten blieb bislang unbeantwortet.

©Freiwillige Feuerwehr Flattach-Fragant

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 20:34 Uhr aktualisiert