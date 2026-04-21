Personenschutz-Profi am Wörthersee: Kärntens „Special Agent“ packt aus

Joel Filipovic bietet mit seinem Team diskreten Schutz für Unternehmer und Familien. Im exklusiven Interview mit 5 Minuten spricht der Experte über neue Gefahren durch Sichtbarkeit und moderne Sicherheitsstrategien.

Sein Geschäft ist die Sicherheit. Seit fünf Jahren ist Joel Filipovic (22) in Kärnten in der Security-Branche aktiv. Was der junge Mann mit seinem Team aus Velden bietet? „Unbegrenzte Sicherheit“, und zwar „für Menschen, die nichts erklären müssen.“ Der erfahrene Personenschützer steht Unternehmern, Entscheidungsträgern und vermögenden Familien im In- und Ausland zur Seite. Diskretion ist oberstes Gebot dabei. Doch im exklusiven Interview gegenüber 5 Minuten lässt sich der Schutzengel der Reichen so manches Geheimnis und Trend der Zeit entlocken. Denn die Zahl an Delikten hat zuletzt spür zugenommen, wie die Redaktion in Erfahrung bringen konnte.

©Viral Nerds/ Infinite Security Joel Filipovic gab… ©Viral Nerds/ Infinite Security … so manches Geheimnis aus der Branche bekannt.

Joel Filipovic im exklusiven 5 Minuten-Interview

Wie erklärst du dir die Zunahme an Gewalt gegenüber Führungskräften?

Da kommt viel zusammen. Die wirtschaftliche Lage, eine Gesellschaft, die gereizter ist als früher und vor allem: Führungskräfte sind heute sichtbar. Das war vor zehn Jahren noch anders. Ein CEO musste damals nicht auf LinkedIn sein, seine Familie war kein Thema, sein Wohnort stand nirgends. Heute reicht eine halbe Stunde, und sie wissen, wo jemand wohnt, welches Auto er fährt und auf welche Schule seine Tochter geht. Wer sich ein Ziel sucht, für den ist das ein Geschenk. Genau in diesem Umfeld arbeiten unsere Klienten.

Wie kann man diese präventiv schützen?

Der Fehler, den viele machen: Sie denken an einen Mann im Anzug, der neben ihnen steht. Das ist aber nicht Personenschutz, das ist die letzte Stufe davon. Echter Schutz beginnt viel früher. Wir schauen uns an, wie ein Klient lebt. Wohnsitz, Fahrzeuge, Tagesabläufe, das nähere Umfeld, auch digitale Spuren. Und dann suchen wir die Stellen, an denen jemand wirklich angreifbar ist. Die liegen fast nie dort, wo die Leute vermuten. Im Büro ist meistens alles abgesichert. Gefährlich wird es beim Tanken, beim Restaurantbesuch, beim Abholen der Kinder. Unser Job ist, dass eine Situation gar nicht erst entsteht. Der Klient soll sein Leben führen und nicht das Gefühl haben, dass wir dabei sind.

Was meinst du mit professionell geplant, wenn du von Tätern sprichst?

Dass der Täter sein Ziel schon länger kennt, bevor er zuschlägt. Was wir in Europa in den letzten Jahren sehen, sind in vielen Fällen keine Spontantaten. Die Leute observieren vorher. Sie wissen, wann jemand allein unterwegs ist, welchen Weg er jeden Morgen nimmt, wer ihn begleitet und wer nicht. Manche nutzen dafür öffentlich zugängliche Informationen, andere kaufen sich Daten dazu, manche sitzen tagelang vor dem Haus. Das klingt nach Film, ist aber Alltag. Wer erst reagiert, wenn etwas passiert, hat die erste Halbzeit schon verloren.

Stellst du fest, dass es eine zunehmende Frustration von normalen Leuten gibt?

Ja, und ich will das gar nicht bewerten. Viele Menschen haben das Gefühl, dass es ihnen schlechter geht, während andere davonziehen. Diese Frustration braucht irgendwann ein Ventil, und manchmal sucht sie sich ein Gesicht, dem sie die Schuld gibt. Unternehmer, Manager, Banker. In letzter Zeit immer öfter auch deren Familien. Wir bekommen heute Anfragen, die es so vor fünf Jahren nicht gegeben hat. Ehefrauen, die anrufen, weil ihr Mann in der Zeitung war und sie sich jetzt Sorgen um die Kinder machen. Daran sieht man ziemlich gut, wo wir gerade stehen.

Wie lange bist du schon in der Sicherheit tätig?

Mein erster Einsatz im Personenschutz war mit 17. Ich habe damals bei Porsche als Kfz-Techniker gearbeitet und bin parallel in die Branche reingerutscht, zuerst angestellt bei einer anderen Firma. Dort habe ich ziemlich schnell gesehen, wo in unserem Geschäft die Lücken sind. Nicht beim offensichtlichen Schutz, sondern in den Details. In der Planung, in der Diskretion, im Umgang mit den Klienten. Sicherheit ist heute kein Nebenthema mehr, und wahre Sicherheit schläft nicht. Mit 19 habe ich Infinity Security gegründet, weil mir genau dieser Anspruch gefehlt hat. Heute arbeite ich mit Männern, die das Thema genau wie ich sehen und das Thema auch so leben. Das ist für uns die Grundlage, nicht die Ausnahme.

Wie viele Kunden hast du und woher?

Was ich sagen kann: Wir betreuen Unternehmer, Familien, Family Offices und Einzelpersonen, im deutschsprachigen Raum und international. Das meiste läuft bei uns über persönliche Empfehlung. In diesem Segment gewinnen Sie keinen Klienten über Werbung, sondern nur über Vertrauen. Und Vertrauen entsteht nicht dadurch, dass man von Diskretion redet, sondern dadurch, dass man sie lebt.