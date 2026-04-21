Wetter in Kärnten: Viel Sonne und milde Temperaturen am Mittwoch

Kärnten darf sich am Mittwoch auf viel Sonnenschein und stabileres Wetter freuen. Trotz einiger Quellwolken bleibt es bei bis zu 17 Grad meist trocken.

In Kärnten steht ein freundlicher und stabiler Frühlingsmittwoch bevor. Mit steigendem Luftdruck setzt sich verbreitet die Sonne durch und sorgt für einen deutlichen Wetterumschwung. Während sich insbesondere über Unterkärnten im Tagesverlauf einige Quellwolken bilden, bleibt die Gefahr von Regenschauern nach Einschätzung der Experten der GeoSphere Austria gering.

Kühler Start in den Tag

Ein mäßiger Wind aus nördlichen bis nordöstlichen Richtungen begleitet das Wettergeschehen. Nach einem spürbar kühlen Morgen erwärmt sich die Luft bis zum Nachmittag auf angenehmere Werte zwischen 13 und 17 Grad, was zu einer spürbaren Milderung im Vergleich zu den Vortagen führt.