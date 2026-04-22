Tourismusleiter über „neues“ GTI-Treffen: „Nicht mehr das, was es war“

Der GTI-Spirit lebt weiter: Rund um Christi Himmelfahrt wird der Wörthersee wieder zum Treffpunkt der Tuningszene – was das für den regionalen Tourismus bedeutet, erklärt ein Experte im 5-Minuten-Interview.

Das traditionelle GTI-Treffen lockte von 1982 bis 2022 unzählige Auto- und Tuningfans an den Wörthersee. Nachdem die Gemeinde Maria Wörth 2022 jedoch ihre Unterstützung für Auto-Großveranstaltungen zurückzog und die bislang für das GTI-Treffen genutzten Flächen für andere Veranstaltungen heranzuziehen, endete in Reifnitz eine Ära. Doch der harte Kern gab die langjährige und liebgewonnene Tradition nicht auf und so entwickelte sich ein Nachfolgeevent: die XS Carnight am Wörthersee.

Anreise bereits ab 12. Mai

Der Veranstaltungszeitraum bleibt mit den Tagen rund um Christi Himmelfahrt der gleiche wie damals. Heuer wird das Tuningtreffen am 15. und 16 Mai über die Bühne gehen. Und es wird bereits fleißig Stimmung gemacht: Das Wörthersee.2k26-Team postete am 21. April einen Plan für Auto-Konvois, in denen GTI-Fans aus verschiedenen österreichischen Städten bereits am 12. Mai gemeinsam nach Kärnten reisen können. Doch kann das Nachfolgeevent mit dem ursprünglichen GTI-Treffen mithalten? Wir haben bei Stefan Meisterle, dem Tourismusleiter der Gemeinde Keutschach, nachgefragt.

„Es wird sicher was los sein“

„Es wird sicher was los sein“, erklärt Meisterle im Gespräch mit 5 Minuten optimistisch. Er habe bereits von einigen Vermietenden gehört, dass bereits Buchungen eingegangen sind. Auch am Pyramidenkogel gab es schon Anfragen. Spekulieren will der Tourismusleiter nicht: „Die Menge kann man noch nicht genau abschätzen.“ Denn wie viele Tuningfans es tatsächlich an den Wörthersee ziehen wird, hängt auch vom Wetter ab: „Die Autos wollen ja gesehen werden“, so Meisterle schmunzelnd. Auch würden viele Gäste aus dem Umland oder auch aus nicht so weit weg liegenden Regionen wie der Steiermark oder Italien kommen, weswegen auch viele kurzfristige Buchungen erwartet werden. Ein GTI-Fan nimmt übrigens eine besonders lange Anreise in Kauf, mehr dazu hier: GTI-Fan reist 12.000 Kilometer bis zum Wörthersee.

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Der harte Kern bleibt

Auf die Frage, was sich seit dem Aus des „echten“ GTI-Treffens für den Tourismus geändert hat, erklärt Meisterle: „Seit es das offizielle Treffen nicht mehr gibt, war ein Rückgang zu spüren, aber es gibt einen harten Kern, der ist nach wie vor da.“ Dabei sei bei den Teilnehmern von Alt bis Jung alles dabei, was auch auf die lange Tradition zurückzuführen sei: „Es gibt altgediente GTI-Fahrer, die mittlerweile mit ihren Familien kommen und es gibt auch die junge Generation, die irrsinnig viel in ihre Fahrzeuge hineinbuttert.“

Wichtige Buchungen für die Tourismusregion

Das Ende des offiziellen Treffens ist für die Tourismusbranche aber doch hart. Damals war es laut Meisterle ein „großer wirtschaftlicher Faktor“ für die Region, das habe sich mittlerweile geändert. Aber dennoch gilt: „Es ist nicht mehr das, was es einmal war, aber trotzdem sind es wichtige Buchungen in der Vorsaison, die unsere Betriebe brauchen.“