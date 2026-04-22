Ex-WAC-Star leidet in Türkei mit: „Bin sehr traurig über die Situation“

Der WAC schlittert nach der nächsten Pleite gegen Blau-Weiß Linz immer tiefer in die Krise. Fans verzweifeln und ein Ex-Spieler verfolgt die traurige Entwicklung aus der Ferne.

Was für ein Absturz! Was für ein bodenloses Gegurke! Der WAC entsetzt so ziemlich jeden, der es noch irgendwie mit dem Cupsieger der Vorsaison (!) hält. Das 0:3-Debakel im Rematch mit BW Linz, wodurch man die Rote Laterne tauschte, ist der Tiefpunkt einer beispiellosen Entwicklung im Lavanttal. Und die bleibt nicht dort verborgen … Denn: Auch in der sonnigen Türkei traut ein alter Bekannter seinen Augen nicht. „Ich schaue alle Spiele“, sagt Ex-Star Chibuike Nwaiwu (22) unter dem Eindruck des neuerlichen Debakels der Ex-Kollegen konsterniert, „Ja, ich bin sehr traurig über die Situation.“

Neun Auswärtsniederlagen

Neun Auswärtspleiten in Serie! Der Truppe ist einfach alles abhanden gekommen. In den sozialen Medien regiert – na klar – nur noch der Spott über Klubchef Dietmar Riegler und Co. Oder Flüche! 5 Minuten hatte berichtet, dass kenianische Fans von Dauer-Reservist Ryan Ogam mit Dorf-Medizinmännern drohten, den Klub zu „verhexen“. Mehr dazu hier: WAC verflucht? Kenia-Fans drohen mit „Medizinmann“.

„Vielleicht kann der Ogam so stolpern …“

Doch so weit braucht man nicht schauen. „Würde mal a paar von den Amas bringen. Vielleicht können diese Spieler die Situation besser einschätzen und gehen wenigstens drauf. Oder bringt den Ogam! Is eh schon wuascht. Vielleicht kann der Ogam so stolpern, dass ma Elfmeter bekommen“, findet ein einheimischer WAC-Fan nur noch sarkastisch stellvertretend für den Anhang, der sich in Teilen verraten fühlte, da einige Spieler nach der Pleite sich nicht einmal vom Block verabschieden kamen.

GAK-Partie mit Endspielcharakter

Das Duell am Samstag (25. April) gegen den GAK hat nun bereits Endspielcharakter für die Elf des bemitleidenswerten Neo-Coaches Thomas Silberberger, der einen viel zu lange völlig unkritisch begleiteten Kader aus erwiesenen Schönwetter-Diven nun vor dem Abstieg retten muss. Als Tabellenletzter am Abgrund. Ob Zukic und Co. doch noch das Ärgste abwenden können?

Kein Sieg seit Nwaiwu-Abgang

Kumpel Nwaiwu, der seit seinem Wechsel in der Türkei für Furore sorgt, kann nicht mehr helfen. Der Nigerianer ging am 7. Dezember als Rekordtransfer mit dem 2:1-Sieg gegen Austria Wien in seinem letzten Spiel für Wolfsberg – seitdem konnte der WAC kein einziges Spiel mehr gewinnen.