Millionen für Hochwasserschutz am Ossiacher See

Nach den heftigen Unwettern der letzten Jahre zieht Kärnten Konsequenzen: In Steindorf am Ossiacher See wird der Schieflingbach ausgebaut, um Orte wie Tratten und Bodensdorf besser zu schützen.

Nach Unwetterschäden in den vergangenen Jahren soll nun die Verbauung am Schieflingbach modernisiert werden.

Nach Unwetterschäden in den vergangenen Jahren soll nun die Verbauung am Schieflingbach modernisiert werden.

In der Regierungssitzung am Dienstag, 21. April, wurde ein Hochwasserschutzprojekt auf den Weg gebracht. Konkret soll die bestehende Verbauung des Schieflingbachs in Steindorf am Ossiachersee auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden.

Millionen für die Sicherheit

Starkregen und Hochwasser haben in den letzten Jahren immer wieder Schäden angerichtet. „Die Unwetterereignisse der vergangenen Jahre zeigen klar, wie wichtig moderne Hochwasserschutzmaßnahmen sind“, sagt LH-Stv. Martin Gruber. Und Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger betont: „Gerade bei Naturgefahren zeigt sich, wie wichtig vorausschauendes Handeln ist.“ Insgesamt fließen rund 2,35 Millionen Euro in das Vorhaben. Beteiligt sind neben dem Land auch der Bund, der Schutzwasserverband Gegendtal-Ossiacher See und die ÖBB Infrastruktur AG. Die Bauarbeiten sollen zwischen 2026 und 2028 umgesetzt werden.