KELAG-Brand führt zu Stromausfall – Hunderte Haushalte betroffen

Ein Brand in einer Tiefgarage hat am Abend in St. Veit für Aufregung gesorgt. Die Feuerwehren rückten zum KELAG-Gebäude in der Völkermarkter Straße aus – und stießen auf eine herausfordernde Situation.

Bei der KELAG in St. Veit kam es gestern zu einem Brand.

Bei der KELAG in St. Veit kam es gestern zu einem Brand.

Gegen 21 Uhr schlug eine Brandmeldeanlage bei der KELAG in St. Veit an der Glan Alarm. Rasch rückte die Freiwillige Feuerwehr St. Veit in die Völkermarkter Straße aus. Kein Fehlalarm – als die Florianis eintrafen, stießen sie auf einen Brand im Bereich eines Traforaums in der Tiefgarage.

Herausfordernde Situation

Die Situation gestaltete sich herausfordernd: Wie herbeigerufene Mitarbeiter der KELAG den Einsatzkräften erklärten, konnte die Anlage nicht einfach abgeschaltet werden, weil sonst große Teile der Stadt ohne Strom gewesen wären. Somit war Fingerspitzengefühl und höchste Vorsicht geboten. „Zwei Trupps rüsteten sich mit Atemschutz aus und eine Löschleitung wurde für den Fall einer Brandausbreitung in die Tiefgarage vorbereitet“, schildert die St. Veiter Feuerwehr ihre Vorgehensweise.

©FF St.Veit/Glan 2026 Mit schwerem Atemschutz rückten die Florianis in die Tiefgarage aus.

Starke Rauchentwicklung

Offenes Feuer war zunächst nicht sichtbar, jedoch war der Raum stark verraucht. Die Feuerwehr setzte daher auf Belüftung, um den KELAG-Mitarbeitern einen sicheren Zutritt zu den Räumen zu verschaffen: Mit mehreren Hochleistungslüftern wurde die Tiefgarage nach und nach rauchfrei gemacht. Zur Unterstützung wurde auch die Freiwillige Feuerwehr St. Donat nachalarmiert.

Hunderte Haushalte ohne Strom

Ganz ohne Folgen blieb der Vorfall aber nicht: In der Umgebung kam es zu Stromausfällen, mehrere hundert Haushalte waren laut Angaben der Feuerwehr St. Veit betroffen. Techniker arbeiteten noch in der Nacht daran, die Versorgung wiederherzustellen. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Feuerwehr schließlich abrücken