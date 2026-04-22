Kärntner ignoriert wichtigen Brief – 20.000 Euro sind fast weg

Ein Kärntner stand kurz davor, mehr als 20.000 Euro zu verlieren – nur weil er ein Schreiben vom Finanzamt nicht beantwortet hat.

Das Nichtbeachten eines Finanzamtsbrief wäre einen Kärntner beinahe teuer zu stehen gekommen. Der Mann hatte in seinen Steuererklärungen für mehrere Jahre Werbungskosten geltend gemacht, etwa für doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten. So weit, so gut. Doch das Finanzamt verlangte dafür entsprechende Nachweise. Weil der Mann nicht reagierte, wurden die Kosten einfach gestrichen – und damit auch die Steuergutschrift.

Glück im Unglück

Erst als sich der Betroffene an die Arbeiterkammer Kärnten (AK) wandte, wurde der Fall noch einmal geprüft. Und er hatte Glück im Unglück: Wie Steuerexpertin Kathrin Blümel von der AK-Bezirksstelle Villach herausfand, waren die Ansprüche des Mannes berechtigt und die Rechtsmittelfrist war glücklicherweise noch nicht abgelaufen.

©Stefanie Kühn Steuerexpertin Kathrin Blümel hat die Ansprüche des Kärntners überprüft.

Kärntner bekam 20.400 Euro zurück – sogar mit Zinsen

„Wir haben umgehend Bescheidaufhebungen beim Finanzamt für vier Jahre beantragt und gleichzeitig die aktuelle Arbeitnehmerveranlagung samt allen erforderlichen Nachweisen eingereicht“, erzählt Blümel. Und die Bemühungen waren von Erfolg gekrönt: Am Ende bekam der Kärntner inklusive der zwischenzeitlich angefallenen Anspruchszinsen rund 20.400 Euro ausbezahlt.

Post vom Finanzamt nicht ignorieren

Der Fall zeigt: Briefe vom Finanzamt sollte man ernst nehmen, wie AK-Chef Günther Goach betont: „Wer elektronische oder analoge Post vom Finanzamt bekommt, sollte diese unter keinen Umständen ignorieren, sondern innerhalb der gesetzten Frist die benötigten Unterlagen zur Verfügung stellen.“ Bei Fragen hilft das AK-Steuerteam gern kostenlos weiter. Doch nicht nur Finanzamtpost sollte unbedingt beachtet werden, wie dieser Fall zeigt: Strom-Brief ignoriert: Tausende Österreicher müssen weiter „mehr“ zahlen.

©AK Kärnten/Helge Bauer AK-Präsident Günther Goach betont, dass man Post vom Finanzamt immer genau durchlesen sollte.

AK hilft bei Steuererklärung

Von 4. bis 30 Mai gibt es eine besondere Aktion für alle Arbeitnehmer, die Unterstützung bei ihren Steuererklärungen brauchen. In diesem Zeitraum erledigt die AK Arbeitnehmerveranlagungen kostenlos auch an Freitagnachmittagen und an Samstagen. Termine können online, telefonisch (050 477) oder in allen Bezirksstellen direkt vor Ort gebucht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 09:31 Uhr aktualisiert