Motorrad geht bei Kindergarten in Flammen auf

Am Dienstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Hörzendorf-Projern zu einem Einsatz in Unterbergen (Bezirk St. Veit an der Glan) gerufen. Als die Florianis auf dem Wolfgang-Puck-Platz beim Kindergarten eintrafen, stand dort ein Motorrad in Vollbrand. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf die Fahrzeuge in der Nähe verhindern. Insgesamt standen sieben Florianis im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.