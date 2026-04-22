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/ ©Philipp Brugger
Das Bild auf 5min.at zeigt Philipp Brugger beim Bergsteigen auf einem mit Schnee bedecktem Berg
Philipp Brugger besteigt einen Berg.
Kärnten
22/04/2026
Philipp Brugger

Naturfreunde holen Rekordbergsteiger nach Pörtschach

Die Naturfreunde bringen den österreichischen Rekordbergsteiger Philipp Brugger nach Pörtschach. Am 24. April 2026 präsentiert er um 19 Uhr im neu eröffneten Kino Pörtschach seinen Vortrag „The Fast Line“.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(171 Wörter)

Brugger zählt zu den schnellsten Höhenbergsteigern Europas. Er sorgt mit seinen Speed-Rekorden im Bergsteigen international für Aufsehen. Am 24. April bekommen Besucher Einblicke in seine spannendsten Projekte. Er berichtet von mentalen und körperlichen Grenzerfahrungen und zeigt, was es bedeutet, sich im extremen Gelände am Limit zu bewegen.

Perfekt für Bergsport-Begeisterte

Im Anschluss an den Vortrag findet eine Podiumsdiskussion mit Philipp Brugger statt, bei der Besucher die Möglichkeit haben, persönliche Fragen zu stellen und mehr über Motivation, Risiko und Leidenschaft im Bergsport zu erfahren. Die Veranstaltung findet im neu eröffneten Kino Pörtschach statt. Sie verspricht für alle, die sich für Alpinismus, Abenteuer und persönliche Höchstleistungen begeistern, ein einzigartiges Erlebnis.

Wichtige Hinweise:

  • Begrenzte Platzzahl – frühzeitige Anmeldung empfohlen
  • Vergünstigte Tickets für Mitglieder alpiner Organisationen
  • Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://my.raceresult.com/388758/

Veranstaltungsdetails im Überblick:

  • Datum: 24. April 2026
  • Beginn: 19 Uhr
  • Ort: Kino Pörtschach
  • Vortrag: „The Fast Line“
  • Mit anschließender Podiumsdiskussion

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