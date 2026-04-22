Kärntner rastet völlig aus – Polizei muss ihn in Haus einsperren

Was als gemütliches Beisammensein begann, endete in einem Spezialeinsatz. In Spittal eskalierte ein 33-Jähriger gestern im Haus eines Bekannten völlig. Er zerstörte Möbel und bedrohte sogar die Polizei mit einem Fleischermesser.

Am 21. April war ein 33-jährige Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau im Betrieb seines Bekannten (51) im Gemeindegebiet Reißeck (Bezirk Spittal an der Drau) mit Gelegenheitsarbeiten beschäftigt. Nach getaner Arbeit saßen die beiden gemeinsam im Haus des 51-Jährigen zusammen – und tranken nach Angaben der Polizei reichlich Alkohol.

Randale und Drohung mit Messer

Doch dann wurde aus einem gemütlichen Beisammensein plötzlich eine gefährliche Situation: Der 33-Jährige eskalierte immer mehr und verhielt sich dem 51-Jährigen gegenüber aggressiv. Die Lage wurde immer schlimmer: „Nach Mitternacht fing der 33-Jährige an zu randalieren und schlug im Haus auf Möbel ein“, schildert die Polizei. Dabei wurden verschiedene Objekte schwer beschädigt. Um 2.39 Uhr reichte es dem 51-Jährigen schließlich und er alarmierte die Polizei. Die eintreffende Streife Obervellach 1 ging mit dem 51-Jährigen ins Haus, gemeinsam wollten sie den 33-Jährigen beruhigen. Doch mit dem Anblick, der sich ihnen bot, hatten sie wohl nicht gerechnet. „Beim Betreten des Hauses kam ihnen bereits der 33-Jährige, mit einem Fleischermesser bewaffnet, entgegen und bedrohte sowohl die einschreitenden Polizisten als auch den 51-Jährigen“, so die Polizei.

Täter im Haus eingesperrt

Aufgrund der gefährlichen Situation verließen die Polizisten und der 51-Jährige das Haus schnell wieder und versperrten die Eingangstüre von außen. „Durch dieses sehr umsichtige Handeln der Polizisten konnte ein Angriff gegen Leib und Leben verhindert werden“, so die Einordnung der Landespolizeidirektion Kärnten. Sofort riefen die Beamten vor Ort Verstärkung und zwar die für solche Einsätze geschulte Einheit „Schnelle Interventionsgruppe“ (SIG). Der 33-Jährige kam in der Zwischenzeit nicht zur Ruhe. Bis zum Eintreffen der Spezialeinheit randalierte der 33-Jährige weiter im Haus und beschädigte dort die Möbel. Von außen beobachteten die Polizisten den Mann durchgehend, auch um zu kontrollieren, dass keine Gefahr für Leib und Leben bestand. Die SIG-Kräfte entwaffneten den 33-Jährigen schließlich im Haus und nahmen ihn fest. „Durch das sehr umsichtige, professionelle und letztlich entschlossene Einschreiten blieben alle Beteiligten unverletzt“, so die Polizei.

Erinnerungen weg

Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in den Arrestraum des BPK Spittal an der Drau verbracht. Bei seiner Festnahme war der Mann schwer alkoholisiert und konnte erst am nächsten Tag einvernommen werden. Bei seiner Befragung erklärte er, dass er sich aufgrund seiner starken Alkoholisierung an nichts mehr erinnern könne. „Nach seiner Einvernahme ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Einlieferung des 33-Jährigen in die Justizanstalt Klagenfurt an“, so die Polizei abschließend.