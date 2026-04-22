Durchbruch nach Jahrzehnten: B317 wird ausgebaut

Nach jahrzehntelangen Diskussionen ist nun endlich die Entscheidung gefallen: Die B317 zwischen St. Veit und Friesach wird umfassend ausgebaut. Bund und Land Kärnten haben dazu ein Arbeitsübereinkommen unterzeichnet.

Was lange währt, wird endlich gut. Jahrzehntelang wurde heiß diskutiert, nun wurde der umfassende Ausbau der B317 Friesacher Straße beschlossen. Heute wurde dazu ein Arbeitsabkommen in der Kärntner Landesregierung unterzeichnet, damit geht die Zuständigkeit für die Bundesstraße auf das Land über. Für Straßenbaureferent Martin Gruber ist das ein großer Schritt: „Nach jahrzehntelangen Diskussionen ohne Ergebnis ist es uns nun erstmals gelungen, mit dem Bund konkrete Schritte zur B317 festzulegen.“

400 Millionen für mehr Sicherheit

Seit dem vergangenen Herbst wurde in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit der ASFINAG und dem Mobilitätsministerium an dem Abkommen gearbeitet. Darin werden die weiteren Schritte sowie die Finanzierung des Vorhabens und somit eine konkrete Planungsgrundlage fest. Kern des Projekts: Rund 400 Millionen Euro werden in den Ausbau der B317 zwischen St. Veit Nord und Friesach Nord investiert – finanziert wird das Ganze vom Bund. „Die B317 sicherer zu machen, ist ein Mammutprojekt für uns als Land. Aber wir nehmen diese Verantwortung auf uns, weil es einen entscheidenden Beitrag für mehr Verkehrssicherheit bedeutet“, so Gruber.

B317 soll nicht zur Transitroute werden

Die Ziele des Arbeitsübereinkommens sind unter anderem die Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Lenkung des regionalen Schwerverkehrs und ein möglichst geringer Bodenverbrauch, um Agrarflächen zu erhalten. Dabei sollen keine neue Transitrouten entstehen und keine kleinräumigen Ausweichstrecken geschaffen werden. Vielmehr will man die regionale Erreichbarkeit der Mittelkärntner Täler und Unterzentren sowie der Industrie- und Wirtschaftsstandort Treibach stärken. Wichtig für Autofahrer: Die Strecke bleibt mautfrei.

Mitteltrennung kommt

Zentral bei der vereinbarten Lösung ist, dass es zu keinem Rückbau der Straße kommen wird, wie es bereits im Raum stand, sondern eine Mitteltrennung sowie ein vierspuriger Straßenquerschnitt umgesetzt werden sollen. Die Baumaßnahmen bzw. Bestandssanierungen werden in drei Bereichen erfolgen: in Friesach, in Zwischenwässern und in St. Veit Nord. In den Bereichen Friesach und St. Veit Nord soll eine Mitteltrennung mit einem vierstreifigen Querschnitt errichtet werden, während in Zwischenwässern der aktuelle Bestand saniert wird und das Brückentragwerk der ÖBB angepasst werden soll. Die Strecke war lange Zeit ein Sorgenkind – geprägt von hohem Verkehrsaufkommen, sicherheitskritischen Abschnitten mit teils sogar tödlichen Unfällen. Mobilitätsminister Peter Hanke betont die Bedeutung des Projekts: „Jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Der Ausbau mit baulicher Mitteltrennung schützt Menschenleben.“

So geht es mit der B317 weiter

Der umfassende Umbau wird jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen: Zwischensanierungen sollen sofort nach Änderung des Bundesstraßengesetzes 2027/2028 beginnen. Der erste Bauabschnitt des Sicherheitsausbaues im Bereich Friesach startet nach derzeitigem Plan im Jahr 2032. Die Verkehrsfreigabe ist für 2039 vorgesehen und damit um sechs bis sieben Jahre früher als es bei einem Ausbau in anderen Varianten möglich gewesen wäre, wie seitens des Landes betont wird.

Freude in der Wirtschaftskammer

Die B317 ist eine zentrale Verkehrsader in Mittelkärnten. Täglich fahren dort zwischen 10.000 und 15.000 Fahrzeuge. Für die Wirtschaft ist der Ausbau daher entscheidend. Die Wirtschaftskammer Kärnten (WK) spricht von einem „entscheidenden Wendepunkt für den Wirtschaftsstandort“. WK-Bezirksobmann Walter Sabitzer freut sich über den endlich beschlossenen Umbau und betont: „Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter, konsequenter Arbeit. Es zeigt, dass sich Engagement und ein klarer Standpunkt auszahlen.“

©WKK | Christian Irrasch Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (l.) und WK-Bezirksobmann Walter Sabitzer freuen sich über den beschlossenen Umbau der B317.

Zustimmung vom Team Kärnten

Breite Zustimmung für das Projekt kommt auch vom Team Kärnten. „Die Anzahl an schweren Verkehrsunfällen, mit teilweise auch tödlichem Ausgang, war in den vergangenen Jahren dramatisch und es dürfte jedem bewusst geworden sein, dass hier enormer und umgehender Handlungsbedarf besteht“, erklärt Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer, der weiters betont, dass sich seine Partei bereits zu seiner Zeit als Straßenbaureferent für diese Maßnahmen ausgesprochen habe.

©Team Kärnten Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer: „Es besteht enormer und umgehender Handlungsbedarf.“

FPÖ fordert raschen Ausbau

Auch die FPÖ begrüßt das heute präsentierte Arbeitsabkommen, kritisiert jedoch gleichzeitig den langen Weg bis dorthin und erklärt: „Leider wird die Umsetzung aber noch bis zur Fertigstellung frühestens im Jahr 2039 dauern. Bereits 2005 wurde der Vollausbau der B317/S37 von Klagenfurt bis zur steirischen Landesgrenze vereinbart. Die FPÖ hat diesen Vollausbau bis zur steirischen Grenze immer eingefordert“, so FPÖ-Chef Erwin Angerer.