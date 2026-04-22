Traditionsfriseur hofft auf Rettung: „Will Mitarbeitern Hoffnung geben“

Ein traditionsreicher Friseursalon in Spittal an der Drau steht vor dem Aus. Doch noch gibt es Hoffnung. Nach der Insolvenz wird nun mit Hochdruck ein Käufer für den Friseur Koschitz in der Innenstadt gesucht.

Geschäftsführer Mario Wilhelmer wandte sich nach der WUSCH-Insolvenz mit einem ungewöhnlichen Anliegen an 5 Minuten und bat um Unterstützung beim Verkauf, „um den Mitarbeitern Hoffnung zu geben“. Denn hinter den Kulissen steht ein eingespieltes Team, das gerne gemeinsam weiterarbeiten würde. Ein Verkauf könnte genau das ermöglichen: „Unser Interesse liegt bei den Mitarbeitern, diese bekommen durch den Verkauf des Standortes die Möglichkeit, weiterhin als Team zu arbeiten“, so Wilhelmer.

Traditionsfriseur mit „buntem Publikum“

Der Salon ist in Spittal eine fixe Größe. Seit mehr als einem Jahrhundert ist der Friseur Koschitz in der Taurergasse 2 angesiedelt und hat sich einen treuen Kundenstamm aufgebaut. Laut Exposé „zieht er ein buntes Publikum von Bekanntheiten aus Politik und Wirtschaft sowie einfachen Angestellten und Arbeitern an“.

©zVg Die Ausstattung des Salons könnte der neue Betreiber übernehmen und sofort loslegen.

Sofort startklar

Für potenzielle Käufer bietet sich eine seltene Chance: Der Salon ist voll ausgestattet und kann sofort weitergeführt werden. Auf rund 100 Quadratmetern stehen moderne Arbeitsplätze sowie ein zusätzlicher Kellerbereich zur Verfügung. Besonders wertvoll ist jedoch das bestehende Team: Fünf erfahrene Mitarbeiterinnen und ein Lehrling bringen Know-how und eingespielte Abläufe mit, außerdem sind sie laut Wilhelmer auch auf Perückenberatungen geschult.