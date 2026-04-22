Schrecksekunden auf der A10: Verkehrsteilnehmer stoppten Geisterfahrer

Ein Vorfall auf der Tauernautobahn (A10) am heutigen Mittwochmogen sorgte für Schrecksekunden. Ein 96-Jähriger war im Bereich Spittal an der Drau in Richtung Salzburg als Geisterfahrer unterwegs.

Heute Morgen war ein 96-Jähriger als Geisterfahrer auf der Tauernautobahn unterwegs.

Heute Morgen war ein 96-Jähriger als Geisterfahrer auf der Tauernautobahn unterwegs.

Ein Mann (96) war mit seinem Wagen gegen 8.29 Uhr in Fahrtrichtung Salzburg auf der A10 unterwegs – allerdings auf der falschen Seite. Andere Verkehrsteilnehmer bemerkten die gefährliche Situation und reagierten geistesgegenwärtig.

Lichthupe und Handzeichen als Signale

Sie machten ihn mittels Lichthupe und Handzeichen darauf aufmerksam und signalisierten ihm, anzuhalten, berichtet die Kärntner Polizei. Der 96-Jährige hielt dann am Beschleunigungsstreifen an, wendete sein Fahrzeug „langsam und unsicher auf den ersten Fahrstreifen und setzte seine Fahrt anschließend in die richtige Richtung fort“, so die Beamten.

„Gefahr im Verzug“ – Führerschein abgenommen

In weiterer Folge konnte der Lenker angehalten werden. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er irrtümlich falsch auf die Autobahn aufgefahren sei. Aufgrund von „Gefahr in Verzug“ wurde ihm der Führerschein vor Ort vorläufig abgenommen.