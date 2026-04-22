Frühlingserwachen am See: Einladung zur Wanderung am Pressegger See

Tief durchatmen, die ersten Sonnenstrahlen genießen und Kärnten bewegen: Am Samstag, den 26. April 2026, lädt die Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ zu einer besonderen Frühlingswanderung ein.

Die Wanderung startet direkt am Parkplatz beim Strandbad Hermagor/Pressegger See. Von dort aus erkunden wir die frühlingshafte Landschaft auf einer Strecke von etwa 7,5 Kilometern. Mit rund 320 Höhenmetern bietet die Tour eine angenehme Mischung aus Aktivität und Genuss. Geplant sind insgesamt etwa 4 Stunden (inklusive gemütlicher Pausen), um die Natur in vollen Zügen zu genießen. Anmeldung bei Alex Galsterer unter der Telefonnummer 0650/6007628.

Alles auf einem Blick: Wann: Sonntag, 26. April 2026

Start: 9 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz Strandbad Hermagor/Pressegger See

Tourdaten: ca. 7,5 km | 320 Höhenmeter

Dauer: ca. 4 Stunden (inkl. Pausen)

Ausrüstung: Festes Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung, ausreichend Trinkwasser und eventuell Wanderstöcke.

„Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“

Regelmäßige Bewegung im Freien ist ein echtes Allheilmittel. Sie senkt nicht nur das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und psychische Leiden, sondern stärkt auch die Knochen und beugt Übergewicht vor. Kurz gesagt: Wandern trägt maßgeblich zu einem gesunden Altern bei. Die Initiative bietet das ganze Jahr über ein breites Spektrum an Aktivitäten – von Walkingerlebnissen bis hin zu SUP-Spaß im Sommer. Ziel ist es, die Kärntnerinnen und Kärntner zu einem aktiven Lebensstil zu motivieren.

Die 10.000er Challenge: Sammelst du schon Höhenmeter?

Ein besonderes Schmankerl für alle Motivierten ist die 10.000er Challenge. Das Ziel ist sportlich, aber machbar: Über das Jahr verteilt sollen 10.000 Höhenmeter gesammelt werden – und zwar aus eigener Kraft (zu Fuß, am Seil oder mit dem Bike ohne E-Unterstützung). Jede Aktivität kann ganz einfach per Smartphone oder GPS-Uhr aufgezeichnet und über einen persönlichen Account hochgeladen werden. Wer die 10.000er-Marke knackt, darf sich über eine wohlverdiente Finisher-Medaille freuen. Mehr dazu hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 17:34 Uhr aktualisiert