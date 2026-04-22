350 Millionen Euro für Kärntens Straßen und Bahn

Am heutigen Mittwoch, dem 22. April 2026, präsentierten Mobilitätsminister Peter Hanke, Landeshauptmann Daniel Fellner, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Landesrat Sebastian Schuschnig sowie ASFINAG Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl und ÖBB-CEO Andreas Matthä zentrale Infrastrukturinvestitionen für Kärnten.

Ausbau und Modernisierung

Die Mittel in Höhe von rund 350 Millionen Euro fließen in den Ausbau und die Modernisierung zentraler Verkehrsachsen und leisten einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, Beschäftigung und Lebensqualität, heißt es in einer Aussendung. Der strategische Ansatz: Investitionen in Straße und Schiene werden gezielt kombiniert, um ein ausgewogenes und leistungsfähiges Verkehrssystem zu schaffen.

Intelligenter Mobilitätsmix als Ziel

Bundesminister Peter Hanke betonte: „Mit 350 Millionen Euro Investitionen im Jahr 2026 stärken wir gezielt Mobilität, Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung in Kärnten. Unser Ziel ist dabei ein intelligenter Mobilitätsmix: starke Bahnverbindungen, sichere Straßen und eine effiziente Nutzung bestehender Infrastruktur. Gemeinsam mit dem Land Kärnten setzen wir konkrete Maßnahmen für die Menschen um.“

©BKA/Andy Wenzel Am Foto: Bundesminister Peter Hanke

„Investitionen sind ein starkes Signal für Kärnten“

Landeshauptmann Daniel Fellner unterstrich die Bedeutung dieser Investitionen für das Bundesland: „Diese Investitionen sind ein starkes Signal für Kärnten und seine Zukunft. Als südlichstes Bundesland und wichtiger Knotenpunkt im Alpen-Adria-Raum sind wir in besonderem Maß auf leistungsfähige Verkehrsverbindungen angewiesen. Der gezielte Ausbau von Straße und Schiene greift dabei sinnvoll ineinander und schafft ein ausgewogenes Verkehrssystem, das sowohl die wirtschaftliche Entwicklung unterstützt als auch den Alltag der Menschen spürbar erleichtert.“

©LPD Kärnten/Bauer Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner

157 Millionen Euro fließen in die Schiene

Ein wesentlicher Schwerpunkt liege auf dem Ausbau der Bahn. Seit 2016 wurden rund drei Milliarden Euro in die Bahninfrastruktur Kärntens investiert. Allein im Jahr 2026 fließen weitere 157 Millionen Euro, heißt es weiter. Im Fokus stehen Maßnahmen zur Attraktivierung von Bahnhöfen, die Erhöhung der Sicherheit durch die Auflassung von Eisenbahnkreuzungen sowie die Planungen zum Ausbau des Logistikstandortes.

Nutzung der Bahn soll leicht und attraktiv gemacht werden

Landesrat Sebastian Schuschnig hob insbesondere den Ausbau von Bahnhöfen wie Rothenthurn und Kappel am Krappfeld zu regionalen Mobilitätsschreiben und Investitionen in Park & Ride- bzw. Bike & Ride-Anlagen hervor. „Es geht nicht nur darum Hochleistungsstrecken auszubauen, sondern es für möglichst viele Kärntner attraktiv und leicht zu machen, die Bahn zu nutzen“, so der Verkehrslandesrat. Wesentlich für Kärnten als Logistikstandort seien auch die mit den ÖBB vereinbarten Investitionen in das LCA-Fürnitz. „Gemeinsames Ziel war uns ist es, den ÖBB-Terminal Villach-Fürnitz zu einem hochwertigen Standort für den Schienengüterverkehr im Alpe-Adria Raum weiterzuentwickeln und zu positionieren.“ ÖBB-CEO Andreas Matthä ergänzte: „Im Jahr eins nach Inbetriebnahme der Koralmbahn setzen wir weitere Schritte, um die Bahn in Kärnten noch attraktiver für unsere Fahrgäste und für die Wirtschaft zu machen. Durch zielgerichtete Investitionen in moderne Bahnhöfe, mehr Sicherheit und leistungsfähige Logistik wirken die Impulse direkt dort, wo sie sollen – bei den Menschen.“

©ÖBB/Marek Knopp und Westbahn/Jatic Am Foto: ÖBB-CEO Andreas Matthä und Landesrat Sebastian Schuschnig

ASFINAG investiert 193 Millionen Euro in Straßennetz

Die ASFINAG investiert 2026 rund 193 Millionen Euro, bis 2027 insgesamt rund 440 Millionen Euro in Kärnten. Ein zentrales Projekt ist der Vollausbau des Karawankentunnel, der die Verkehrssicherheit erhöht, Staus reduziert und die internationale Anbindung verbessert. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber erklärte: „Ich bin überzeugt davon, dass eine moderne Infrastruktur eine wichtige Basis für eine Standortentwicklung ist. Straßen sind Lebensadern und wir werden sie brauchen, egal mit welcher Antriebsform wir unterwegs sind.“ ASFINAG-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl betonte: „Unsere Investitionen in der Höhe von 1,3 Mrd. Euro bis 2031 haben einen vielfachen Mehrwert: Sie bringen mehr Sicherheit für alle Autofahrerinnen und Autofahrer, sie machen Kärntens Infrastruktur zukunftsfit und sie sichern und schaffen Arbeitsplätze, weil diese Investitionen für regionale Unternehmen Aufträge bedeuten.“

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Umfangreiche Sanierungsarbeiten auf der Tauern Autobahn

Besondere Herausforderungen bestehen auf der Tauern Autobahn (A10), wo umfangreiche Sanierungsarbeiten – etwa beim Katschberg- und Tauerntunnel – notwendig seien. Insgesamt sind in den kommenden Jahren Investitionen von rund 1,3 Milliarden Euro geplant, die auch starke wirtschaftliche Impulse in der Region setzen, wird abschließend mitgeteilt.