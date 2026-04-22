Bekannter Kärntner Wirt brutal überfallen: Haftstrafen für Angeklagte

Im August 2024 kam es zu einem brutalen Überfall auf den „Kollerwirt“. Wir berichteten. Der Mann wurde brutal niedergeschlagen und ausgeraubt. Zwei Männer mussten sich am heutigen Mittwoch vor dem Klagenfurter Landesgericht verantworten. Medienberichten zufolge wurden heute zwei rumänische Staatsbürger wegen schweren Raubes schuldig gesprochen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Sie lauten auf fünf beziehungsweise acht Jahre unbedingte Haft.

Was war geschehen?

Der Wirt des bekannten Kärntner Gasthauses „Kollerwirt“ wurde in den frühen Morgenstunden des 11. August 2024 in seiner Wohnung überfallen. Gegen 3.30 Uhr hörte er verdächtige Geräusche. Dann standen plötzlich zwei maskierte Männer vor ihm, mit einem Hammer und einer Brechstange in der Hand. Auf Englisch sollen sie dann Geldforderungen ausgesprochen haben. Der Wirt soll darauf nicht sofort reagiert haben, was einen der Männer dann wohl veranlasst hatte, ihn mit dem Hammer zu schlagen. In weiterer Folge sollen sie ihn gefesselt und dann seinen Tresor gestohlen haben. Darin befanden sich Berichten zufolge rund 25.000 Euro.

DNA-Spuren führten zu Tatverdächtigen

Nach der Flucht der Tatverdächtigen, konnte der Wirt Hilfe holen und die Polizei alarmieren. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Dann konnte ein Mann ausgeforscht werden, denn es wurden DNA-Spuren gefunden. Weiters heißt es, dass dieser dann zur Tat geständig gewesen sei und auch den Namen des zweiten Mannes verriet. Der Ältere der beiden (36 Jahre alt) betonte jedoch, dass er unschuldig sei. Laut Medienberichten teilte dessen Anwalt mit, dass er zu dem Zeitpunkt in der Ukraine gewesen sei. Das könnte mit dem Reisepass belegt werden. Der Jüngere (27) gab die Tat zu und entschuldigte sich. Auch habe er mitgeteilt, dass er nicht zugeschlagen hätte, dies hätte der 36-Jährige getan.

Urteil gefällt

Wie mehrere Medien berichten, hat das Schöffengericht beide wegen schweren Raubes schuldig gesprochen. Das Urteil: Fünf Jahre Haft für den 27-Jährigen, acht Jahre Haft für den 36-Jährigen, welcher auch direkt Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung angemeldet habe. Die Strafen sind damit nicht rechtskräftig.