Förder-Check: Warum der Anruf beim KWF vor dem Antrag entscheidend ist

Es ist ein spürbarer frischer Wind, der durch die Flure des Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds weht. Roland Waldner hat seit seinem Antritt viel bewegt: Mit Vision und Tatkraft baut er den KWF konsequent zu einer transparenten, modernen Service-Einheit um, bei der der Mensch und sein unternehmerisches Vorhaben im Mittelpunkt stehen. Bei seinem Besuch in der 5 Minuten Redaktion fand Waldner klare Worte zu Bürokratie, Transparenz und dem harten Vorgehen gegen Missbrauch.

Das Ende der „Ping-Pong-Anträge“

Unternehmer klagen oft über den enormen Aufwand, der in keinem Verhältnis zur Fördersumme stehe. Waldner sieht das Problem oft an der Wurzel: Viele Firmen wissen zu Beginn ihrer Planung noch gar nicht exakt, was sie eigentlich erreichen wollen. „Oft ist es so, dass Unternehmen selbst noch gar nicht genau wussten, was sie eigentlich wollen“, erklärt Waldner im Interview. Dies führt zu einem mühsamen „Ping-Pong-Spiel“ zwischen dem KWF und den Betrieben, bei dem fehlende Details zeitaufwendig nachgefordert werden müssen. Um diesen „Papierkrieg“ zu beenden, setzt Waldner auf den direkten Kontakt: Beratung vor Einreichung: Unternehmer sollten ihre Vorhaben vorab mit dem KWF besprechen, um das Projekt zu schärfen. „Bitte kontaktiert uns, wenn ihr euch unsicher seid, dann reden wir lieber darüber“, so sein Rat. Waldner rät Unternehmern aktiv davon ab, unreife Anträge einzureichen. „So lange ihr das nicht erklären könnt, reicht es nicht ein“, lautet seine klare Ansage. Er betont dabei: „Es ist auch eine wichtige Übung, jemanden zu sagen: ‚Nein, bitte nicht einreichen‘“. Denn, ein gut vorbereitetes Projekt spart am Ende beiden Seiten Zeit und Nerven.

Transparenz-Offensive: Die „Budget-Ampel“ kommt 2026

Unter dem Leitbild „transparent, kompetent und zukunftsorientiert“ hat der KWF eine umfassende Informations-Offensive gestartet. „Transparent heißt: Wir haben keine Geheimnisse“, betont Waldner im Interview. Ein zentraler Baustein dieser Strategie ist die geplante „Budget-Ampel“, die im Laufe des Jahres 2026 online gehen soll. Auf der Website des KWF können Wirtschaftstreibende dann ein monatliches Update einsehen, das exakt zeigt, wie viel Geld in welchem Fördertopf noch vorhanden ist. „Sie sehen dann immer schon, wie viel Geld in einem Budget oder einem Produkt zur Verfügung steht. Wir machen da ein Monats-Update“, erklärt er den kommenden Service. Diese neue Offenheit soll die Planungssicherheit massiv erhöhen: Mit der Budget-Ampel sollen Unternehmer künftig sehen, ob ein Programm bereits ausgeschöpft ist oder noch Mittel bereitstehen. Bereits jetzt können Antragsteller online verfolgen, in welchem Stadium der Bearbeitung sich ihr Projekt gerade befindet.

©Johannes Puch „Oft ist es so, dass Unternehmen selbst noch gar nicht genau wussten, was sie eigentlich wollen“, erklärt Roland Waldner im Interview.

Schwerpunkt Tourismus und der Blick in die Zukunft

Aktuell liegt ein massiver Fokus des KWF auf dem Tourismus. Mit insgesamt 7 Millionen Euro ist rund ein Drittel des gesamten Jahresbudgets für diese Branche reserviert, da hier ein besonders hoher Investitionsbedarf festgestellt wurde. „Heuer ist es der Tourismus. Das hat sich ergeben, da waren letztes Jahr ganz viele Anfragen“, so Waldner. Doch der KWF blickt bereits weiter und will Themen wie KI und Nachfolge aktivieren: Gemeinsam mit dem wirtschaftspolitischen Beirat werden neue Themenfelder wie Künstliche Intelligenz (KI) und die Betriebsnachfolge als zukünftige Schwerpunkte definiert. Diese Themen sollen als gezielte Impulse wirken: Anstatt homöopathische Dosen an alle zu verteilen, sollen Schwerpunkte gesetzt werden, um wirksame Impulse für die Kärntner Wirtschaft zu setzen.

Strenge Kontrollen: Kein Pardon bei Missbrauch

Bei aller Serviceorientierung bleibt Waldner hart, wenn es um den Schutz der Steuergelder geht. „Wir hantieren mit Steuergeldern. Das ist nicht unser eigenes Geld. Da muss man noch viel vorsichtiger damit umgehen“, stellt er unmissverständlich klar. Ein engmaschiges Kontrollsystem sorgt dafür, dass jeder Euro dort ankommt, wo er hingehört: Im Zuge der First Level Control wird jede einzelne Abrechnung intern vom KWF akribisch geprüft. Die Second Level Control ist die übergeordnete Prüfinstanz auf Bundesebene, die stichprobenartig die internen Systeme des KWF sowie die korrekte Auszahlung der Förderungsmittel, überprüft. Wer versucht, das System auszutricksen, muss jedenfalls mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. „Mit uns ist in diesem Fall nicht zu spaßen“, so die deutliche Ansage des Vorstands.

Kein Anspruch auf Förderung

Zum Abschluss räumt Waldner mit einem weit verbreiteten Irrtum auf. Während Steuern eine gesetzliche Pflicht sind, gibt es kein automatisches Recht auf Förderung. „Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Förderung, es gibt nur die Möglichkeit der Förderung“, stellt er klar. Der KWF sieht sich als Partner, der kluge Investitionen in den Standort Kärnten unterstützt, um eine Wertschöpfung für das ganze Land zu generieren. Sein wichtigstes Werkzeug für den Erfolg bleibt das Telefon: Wer eine gute Idee hat, sollte beim KWF anrufen, bevor er sich im „Dschungel“ der Paragrafen verläuft.