Kärnten: Sonniger Donnerstag mit lebhaftem Wind

Der Donnerstag wird in Kärnten sonnig. Es weht teils ein lebhafter Nordwind. Der Nachmittag wird mild und warm.

Am Donnerstag wird es in Kärnten sonnig. „Lokale Frühnebelfelder lichten sich rasch. Am Nachmittag ziehen ein paar harmlose Wolken durch. In den nördlichen Landesteilen weht teils lebhafter und kühler Nordwind“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Nach einem teils leicht frostigen Morgen, erreichen die Temperaturen am Nachmittag milde 16 bis 20 Grad.