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/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt Klagenfurt im Frühling.
Das Wetter in Kärnten wird am Donnerstag sonnig.
Kärnten
22/04/2026
Wetterprognose

Kärnten: Sonniger Donnerstag mit lebhaftem Wind

Der Donnerstag wird in Kärnten sonnig. Es weht teils ein lebhafter Nordwind. Der Nachmittag wird mild und warm.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)

Am Donnerstag wird es in Kärnten sonnig. „Lokale Frühnebelfelder lichten sich rasch. Am Nachmittag ziehen ein paar harmlose Wolken durch. In den nördlichen Landesteilen weht teils lebhafter und kühler Nordwind“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Nach einem teils leicht frostigen Morgen, erreichen die Temperaturen am Nachmittag milde 16 bis 20 Grad.

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