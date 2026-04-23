Feuerwehren sichern auf Straße hängende Stromleitung in Kärnten

Wegen einer gerissenen Stromleitung, die über der Straße hing, standen die Feuerwehren Pisweg und Kraig in im Einsatz. Die Gefahr wurde gemeinsam mit der Kelag rasch gebannt.

Am Donnerstagnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Pisweg und Kraig zu einem technischen Einsatz in die Äußere Wimitz gerufen. Die Alarmierung erfolgte um 14:29 Uhr unter dem Einsatzstichwort „T2, Stromleitung/Oberleitung gerissen“.

Stördienst wurde alarmiert

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde umgehend mit der Absicherung der betroffenen Straße begonnen, um Gefahren für den Verkehr auszuschließen. Parallel dazu veranlasste die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) die Verständigung des Kelag-Störungsdienstes. Um die Sicherheit der Arbeiten zu gewährleisten, hielten die Einsatzkräfte durchgehend Kontakt mit der Kelag Kärnten, bis die Abschaltung der Leitung bestätigt werden konnte.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

„Nach etwas mehr als einer Stunde konnten wir wieder ins Rüsthaus einrücken und die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden“, meldete die FF Pisweg in den sozialen Medien. Am Einsatz beteiligt waren die Freiwillige Feuerwehr Pisweg mit dem Tanklöschfahrzeug TLFA 1300, die Freiwillige Feuerwehr Kraig sowie Beamte der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan.