Endstation: Massive Ausschreitungen stoppen Nachtbusse

Nach wiederholten Ausschreitungen in den Nightlinern bleiben die Busse in den späten Nachtstunden nun im Depot. Eine Evaluierung der Lage soll erst später erfolgen.

Nach wiederholten Ausschreitungen in den Nightlinern bleiben die Busse in den späten Nachtstunden nun im Depot. Eine Evaluierung der Lage soll erst später erfolgen.

Das Nachtleben in Osttirol steht vor einer Zäsur im öffentlichen Nahverkehr: Ab dem 1. Mai stellt der Verkehrsverbund Tirol (VVT) den Betrieb der Nightliner-Linien 900N und 901N vorerst ein. Betroffen sind die Verbindungen zwischen Lienz und Matrei sowie die Strecke von Sillian über Lienz nach Nikolsdorf. Konkret bedeutet dies, dass an Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen nach 0:30 Uhr keine Busse mehr verkehren.

Vandalismus und Aggressionen

Hinter der Entscheidung steht eine besorgniserregende Bilanz aus den vergangenen zwei Jahren. Trotz einer längeren Beobachtungsphase nahmen Vandalismus und Aggressionen in den späten Nachtstunden massiv zu. Der VVT berichtet von erheblichen Sachschäden – darunter eine zerstörte Busscheibe – sowie von massiven Verschmutzungen der Fahrzeuge durch stark alkoholisierte Fahrgäste. Besonders schwer wiegen die Berichte über Übergriffe auf das Fahrpersonal und andere Passagiere.

„Cool-Down-Phase“ ab Mai

Um die Sicherheit der Angestellten und Kunden zu gewährleisten, wurde in enger Abstimmung mit den regionalen Verantwortlichen die Notbremse gezogen. Die Verantwortlichen betonen, dass es sich um eine vorübergehende Maßnahme handelt. Jene „Cool-Down-Phase“ soll dazu dienen, die Situation zu beruhigen, bevor gemeinsam evaluiert wird, unter welchen Bedingungen ein nächtliches Busangebot in Zukunft wieder sicher ermöglicht werden kann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 08:14 Uhr aktualisiert