Schussunfall in Krumpendorf: Polizist durch eigene Dienstwaffe verletzt

Schrecksekunde in der Polizeikaserne: Ein Beamter verletzte sich beim Hantieren mit seiner Waffe selbst. Rettungskräfte brachten den 48-Jährigen nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.

In der Polizeikaserne Krumpendorf kam es heute Morgen gegen 7:30 Uhr zu einem folgenschweren Zwischenfall. Ein 48-jähriger Beamter hantierte in einem Waffenraum mit seiner Dienstpistole, wobei sich aus bislang ungeklärter Ursache ein Schuss löste. Der Polizist erlitt eine Schussverletzung am rechten Bein.

Beamter im Krankenhaus

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Das Bezirkspolizeikommando Klagenfurt hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.