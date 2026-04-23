„Freuen uns über jede und jeden“: Alpenverein sucht Unterstützung

Beim Alpenverein gibt es viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich einzubringen. Ob man sich für den Schutz und die Pflege der Natur engagieren möchte, organisatorisches Talent mitbringt, gerne auf andere zugeht und Mitglieder herzlich willkommen heißt oder sportlich bestens ausgebildet ist – für jeden ist etwas dabei. Auch handwerklich geschickte Menschen, die gerne praktisch anpacken, finden beim Alpenverein Obergailtal-Lesachtal eine sinnvolle Aufgabe. Jeder ab 16 Jahren kann den Verein unterstützen – eine Alternsgrenze nach oben hin gibt es keine. „Gemeinsam gestalten wir den Alpenverein lebendig. Wir freuen uns über jede und jeden, der Zeit, Wissen und Freude einbringt – willkommen im Ehrenamt beim Alpenverein“, erklärt das Alpenvereinsteam Obergailtal-Lesachtal.

Egal ob regelmäßig oder nur zwischendurch

In allen Bereichen gibt es immer etwas zu tun. Jede helfende Hand ist willkommen, ob für ein paar Stunden im Jahr oder immer wieder laufend. „Bei uns wird man steinreich! Reich an Erlebnissen. Reich an Freundschaften. Reich an Fähigkeiten“, so der Alpenverein. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich unter ehrenamt@oeav-obergailtal.at melden.