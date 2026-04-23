300.000 Euro: Finalspurt am R7 Friesacher Radweg

Die Sanierung des R7 Friesacher Radwegs startet heute in die finale Phase. Bis Mitte Mai wird der ein Kilometer lange Abschnitt fertiggestellt, um die Sicherheit für Radfahrer zu erhöhen.

Der Ausbau des R7 am Metnitztal bietet künftig mehr Platz und Komfort. Die Bauarbeiten am Radweg zwischen der B317 und dem Krankenhaus Friesach sollen bereits im Mai abgeschlossen sein.

Der Ausbau des R7 am Metnitztal bietet künftig mehr Platz und Komfort. Die Bauarbeiten am Radweg zwischen der B317 und dem Krankenhaus Friesach sollen bereits im Mai abgeschlossen sein.

Die Sanierungsarbeiten am R7 Friesacher Radweg entlang der L62 Metnitztal Straße gehen heute in die letzte Phase. Auf einer Länge von rund einem Kilometer wird der Teilabschnitt zwischen der Kreuzung B317 und dem Krankenhaus Friesach fertiggestellt. Der Ausbau umfasst eine Breite von drei Metern und schließt direkt an die im Herbst durchgeführten Unterbauarbeiten an. Nach der Fertigstellung der Entwässerung und der Asphaltierung soll das Projekt Mitte Mai komplett abgeschlossen sein.

Kosten und Bedeutung

In die Finalisierung fließen heuer rund 160.000 Euro, womit sich die Gesamtkosten des Projekts auf zirka 300.000 Euro belaufen. „Gut ausgebaute und sichere Radwege sind ein wichtiger Bestandteil moderner Freizeitinfrastruktur. Sie werden von Einheimischen ebenso wie von unseren Gästen intensiv genutzt und tragen wesentlich zur Attraktivität unserer Regionen bei“, betont Straßenbaureferent Martin Gruber. Während der Bauphase kann es durch Arbeitsfahrzeuge zu Behinderungen kommen. Im Baustellenbereich gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h. „Mit den Maßnahmen sichern wir den langfristigen Erhalt dieser wichtigen Infrastruktur, erhöhen die Lebensqualität in der Region und vermeiden zudem höhere Kosten in der Zukunft“, so Gruber abschließend.