Wasserknappheit: Nächste Kärntner Gemeinde ruft zum Wassersparen auf

Die anhaltende Trockenheit der vergangenen Monate zwingt nun auch die Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal zu drastischen Maßnahmen im Wasserkonsum. Nach einem niederschlagsarmen Winter und einem trockenen Frühjahr verzeichnet die Gemeinde einen kritischen Rückgang der Quellerträge. Trotz vereinzelter Regenfälle hat sich die Situation im Lavanttal nicht nachhaltig entspannt. Die Gemeindeverwaltung informierte am Donnerstag über die sozialen Medien über den aktuellen Status der Trinkwasserreserven: „Die geringen Niederschlagsmengen der letzten Monate führen dazu, dass die Quellschüttungen stark rückläufig sind und sich der Wasserhaushalt in unserer Gemeinde derzeit angespannt zeigt. Auch wenn es vereinzelt regnet, ist das leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Damit die Versorgungssicherheit für alle Haushalte gewährleistet bleibt, braucht es jetzt die Mithilfe von uns allen.“

„Unbefugte Wasserentnahme ist verboten“

Um einen kompletten Engpass zu verhindern, appelliert die Gemeinde an die Bevölkerung, den Wasserverbrauch auf das Notwendigste zu reduzieren. Konkret wird dazu aufgerufen, das Befüllen von Schwimmbecken, das Waschen von Fahrzeugen, das Reinigen von Vorplätzen und Höfen sowie das Bewässern von Rasen- und Grünflächen zu vermeiden. Poolbefüllungen sind ab sofort nur noch nach vorheriger Abstimmung mit der Gemeinde möglich.

Sicherstellung im Mittelpunkt

Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Sicherung der Löschwasserreserven, weshalb die Entnahme aus dem Hydrantennetz scharf kontrolliert wird. „Die unbefugte Wasserentnahme aus Hydranten ist verboten! Eine Nutzung ist ausschließlich nach Genehmigung der Gemeinde und in Abstimmung mit der Feuerwehr zulässig“, ergänzt die Gemeinde. Die Verantwortlichen betonen abschließend, dass die Stabilität des Netzes in den kommenden Wochen maßgeblich vom Verhalten der Bürgerinnen und Bürger abhängt: „Nur durch einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Wasser können wir gemeinsam die Versorgung auch in den kommenden Wochen sicherstellen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 11:44 Uhr aktualisiert