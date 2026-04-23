Mit 555 Kräften im Einsatz: ÖBB beenden große Reinigungsaktion

Um das Wohlbefinden der Fahrgäste am Bahnhof sicherzustellen, sind saubere Bahnhöfe für die ÖBB ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die dahinterstehende Arbeit der zahlreichen Mitarbeiter wird aber manchmal übersehen.



Zum alljährlichen Frühjahrsputz wollen die ÖBB aufzeigen, welche unglaubliche Leistung hier im Hintergrund erbracht wird. Es ist eine Arbeit, die eine perfekte organisatorische Abstimmung und motivierte Mitarbeiter braucht. Bei der Grundreinigung waren heuer österreichweit 555 Reinigungskräfte der ÖBB im Einsatz. In Kärnten waren es 41 mit einer gereinigten Bodenfläche im Ausmaß von 237.706 m² – das entspricht in etwa der Größe von 33 Fußballfeldern. Der Frühjahrsputz dient außerdem dazu, Uhren sowie Infotafeln an Bahnhöfen und Haltestellen zu reinigen. Auch viele Graffitis an Bahnhöfen und Lärmschutzwänden wurden im Rahmen des Frühjahrsputzes entfernt.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz an vorderster Stelle

Ein wichtiger Faktor für die Grundreinigung ist die Verwendung umweltschonender Reinigungsmittel. Ebenso kommen neue Reinigungswägen zum Einsatz, die durch Funktionalität und den Einsatz recycelter Materialien in der Fertigung überzeugen. Durch die Überarbeitung des internen Ausschreibungsprozesses wurden zudem verpflichtend produkt- oder lieferantenbezogene Umweltkriterien in alle Ausschreibungen der Reinigung eingearbeitet – ein wichtiger Schritt zu mehr Nachhaltigkeit in der Lieferkette.

Vorbereitungen für den nächsten Winter

Über den Sommer werden nun zahlreiche Winterdienstgeräte gereinigt und Winteranlagen gewartet. Dazu zählen u.a. Schneeschleudern, Schneefräsen und beispielweise Schutzbauten wie Lawinenverbauungen. Sie werden in den kommenden Monaten vom Boden und aus der Luft überprüft, denn erfolgreiche Instandsetzungsmaßnahmen sind Basis zur Steigerung der Qualität.