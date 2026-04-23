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Das Foto auf www.5min.at zeigt Pferde.
Während das Tier glücklicherweise unverletzt blieb, prüft die Staatsanwaltschaft Innsbruck nun die Erhebung einer Anklage wegen Tierquälerei.
Osttirol
23/04/2026
In Osttirol

Skandal im Reitstall: Kamera filmte sexuelle Übergriffe auf Pferd

In Matrei in Osttirol überführten Videoaufnahmen einen 39-jährigen Mann, der sich im April mehrfach an einem Pferd vergangen haben soll.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

In Matrei in Osttirol wird gegen einen 39-jährigen Mann ermittelt, der sich Anfang April mehrfach an einem Pferd vergangen haben soll. Laut Polizeiangaben wurden die Vorfälle durch Videoaufnahmen dokumentiert. der Beschuldigte zeigt sich zudem geständig. Eine tierärztliche Untersuchung ergab, dass das Tier unverletzt blieb. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck prüft derzeit die Erhebung einer Anklage, während parallel eine Anzeige wegen Tierquälerei bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz vorliegt.

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