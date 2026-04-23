Koralmbahn sorgt für zusätzliche Kosten – ÖVP fordert Fairness

Die steirische Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom (ÖVP) und ihr Amtskollege, Kärntner Landeshauptmann-Stv. Martin Gruber (ÖVP), sprechen sich vehement für die Aufhebung des sogenannten „Stückelungsverbotes“ der ÖBB auf der neuen Koralmbahnstrecke aus. „Während der Süden Österreichs mit der Koralmbahn infrastrukturell wie wirtschaftlich enger zusammenwächst, stehen viele Pendlerinnen und Pendler, die von der Verbindung eigentlich profitieren sollten, vor neuen Hürden“, kritisieren Khom und Gruber. Durch das Stückelungsverbot können regionale Klimatickets für die Steiermark und Kärnten auf der neuen Strecke nicht kombiniert werden. „Das heißt im Klartext: wenn ich für zwei regionale Klimatickets insgesamt bereits fast 1.000 Euro ausgegeben habe, darf ich die Strecke […] noch immer nicht nutzen, ohne zusätzlich draufzuzahlen. Das sorgt bei vielen Menschen zu Recht für Unverständnis“, sagt Khom. Gruber fordert nun, bestehende Hürden im Tarifsystem zu beseitigen, damit auch Pendler von der Koralmbahn zwischen Klagenfurt und Graz profitieren.

Nun werden Unterschriften gesammelt

Aus diesem Grund rufen die beiden Landesparteien der ÖVP in der Steiermark und in Kärnten nun eine Unterschriftenaktion ins Leben: Auf www.koralmstrecke.at werden Betroffene des Stückelungsverbotes aufgefordert, sich gegen das Stückelungsverbot auszusprechen. „Wer zwei gültige Tickets hat, darf nicht an einer künstlichen Grenze scheitern. Unser Ziel ist ein einfaches, verständliches und vor allem faires System für die Menschen.“, stellt Khom klar.