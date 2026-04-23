Kärnten investierte weitere 18,77 Millionen Euro in die Bildung

Der Kärntner Bildungsbaufonds hat im Jahr 2025 rund 18,77 Millionen Euro in die regionale Bildungsinfrastruktur investiert. Wie im aktuellen Tätigkeitsbericht festgehalten, floss mit 12,99 Millionen Euro der Großteil der Mittel in Volksschulen und die Elementarbildung. Weitere Förderungen unterstützten Mittelschulen, Fachberufsschulen und Musikschulen. „Es ist wichtig, dass wir dort investieren, wo Kinder, Familien und Gemeinden ganz konkret etwas davon haben. Der Bildungsbaufonds trägt dazu bei, gute Rahmenbedingungen in Schulen, Kindergärten und Bildungszentren zu schaffen“, betonen Finanzreferentin LHStv.in Gaby Schaunig und Gemeindereferentin LR.in Marika Lagger-Pöllinger.

Seit Bestehen des Fonds rund 315,3 Mio. Euro

Praxisbeispiele wie die Erweiterung des Bildungszentrums in Mörtschach, der Ausbau des Bildungscampus in Maria Saal oder die Reaktivierung eines Kindergartens in Frantschach-St. Gertraud zeigten bereits eine Wirkung der Förderungen. Seit Bestehen des Fonds wurden insgesamt rund 315,3 Millionen Euro bereitgestellt.