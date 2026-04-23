„Angriff auf alpine Länder“: Kärnten lehnt neue Wasserkraft-Abgabe ab

Kärnten wehrt sich gegen den geplanten „Wasserzins“. Landesrat Schuschnig warnt vor Mehrbelastungen für die alpine Wirtschaft und fordert den Ausbau statt der Besteuerung sauberer Wasserkraft.

Zwar erkennt das Land die Notwendigkeit der Budgetkonsolidierung an, lehnt den Weg über neue Standortsteuern jedoch strikt ab.

Zwar erkennt das Land die Notwendigkeit der Budgetkonsolidierung an, lehnt den Weg über neue Standortsteuern jedoch strikt ab.

Die Pläne des Finanzministeriums, einen sogenannten „Wasserzins“ einzuführen, sorgen in Kärnten für heftigen Widerstand. Wirtschafts- und Energielandesrat Sebastian Schuschnig kritisiert das Vorhaben, Wasserkraftwerke zusätzlich zu besteuern, scharf und sieht darin eine einseitige Belastung der alpinen Bundesländer.

„Angriff auf alpine Bundesländer“

Für Schuschnig ist die Steuer-Idee ein gefährliches Experiment auf Kosten der regionalen Wirtschaft. Er stellt klar: „Eine zusätzliche Wasserkraft-Steuer ist ein Angriff auf die alpinen Bundesländer und gefährdet die Entwicklung unseres Wirtschaftsstandorts.“ Kärnten deckt über 80 Prozent seines Strombedarfs aus rund 540 Wasserkraftanlagen. Eine neue Abgabe würde laut dem Landesrat genau dort ansetzen, wo die Energiewende bereits Realität ist: „Wasserkraft ist eine tragende Säule der erneuerbaren Energieversorgung in Kärnten. Eine Besteuerung wäre ein herber Schlag für den Standort und für unsere Unternehmen. In einer ohnehin wirtschaftlich herausfordernden Zeit sind zusätzliche Belastungen indiskutabel.“

Kritik an Wien

Zwar erkennt das Land die Notwendigkeit der Budgetkonsolidierung an, lehnt den Weg über neue Standortsteuern jedoch strikt ab. Vor allem eine ungleiche geografische Verteilung der Belastung stehe in der Kritik: „Das ist unverhältnismäßig und steht in keiner Relation.“ Schuschnig fordert stattdessen den Ausbau der Potenziale, statt den Sektor durch Abgaben zu bremsen. In Richtung Wien findet er deutliche Worte: „Das können wir uns als Standort nicht leisten. Finanzminister Marterbauer sollte das wissen und muss mit Widerstand aus Kärnten rechnen.“